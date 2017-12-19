Альфа-Банк и МФЦ открыли в Томске Центр оказания услуг для предпринимателей

Альфа-Банк в Томске совместно с МФЦ открыл первый Центр оказания услуг для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, который будет специализироваться на обслуживании только предприятий малого бизнеса. Центр расположился в офисе Альфа-Банка по адресу г. Томск, пер. 1905 г., д. 14/1.

«Мы высоко ценим наших клиентов и стремимся сделать их жизнь максимально комфортной. Мы подумали о том, что для развития бизнеса наших клиентов нам мало предлагать банковские услуги, мы должны расширить наши нефинансовые сервисы. Партнерство с Томским областным многофункциональным центром позволило предложить клиентам широкий перечень государственных и муниципальных услуг необходимых для создания и развития бизнеса», — рассказала директор по массовому бизнесу ОО «Томский» Екатерина Кузнецова.

Для предпринимателей Альфа-Банк предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, специально разработанных с учетом потребностей малого бизнеса. Теперь перечень услуг пополнился возможностью оформить и зарегистрировать свое дело прямо в отделении банка, получить исчерпывающую информацию о налоговых начислениях и сборах, проверить контрагентов, подобрать по заданным параметрам объекты недвижимости и другие сервисы, актуальные для ведения предпринимательской деятельности.

«Мы продолжаем открытие офисов МФЦ для бизнеса, которые располагаются у нас в банках. У нас всего 13 окон, расположенных в разных банках, в том числе и в г. Северске. Все окна начали работать и показывают неплохие результаты. Хочу отметить, что данный сервис является изюминкой банка, мы уже начали видеть его достоинства, когда можно зайти сюда простым человеком, а выйти уже предпринимателем. Мы всегда готовый к диалогу. Благодарим Альфа-Банк за то, что одни из первых откликнулись на нашу идею и поддержали ее», — отметил директор областного МФЦ Игорь Александрович Култаев.

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