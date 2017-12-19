Новосибирский филиал Россельхозбанка подвел предварительные итоги работы в 2017 году

Новосибирский филиал Россельхозбанка сохранил рост по ключевым направлениям деятельности, рассказали об итогах работы в 2017 году в пресс-службе кредитной организации.

За 11 месяцев 2017 года филиал Россельхозбанка в Новосибирске профинансировал клиентов на 18 млрд рублей, это на 600 млн рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 1 декабря кредитный портфель филиала достиг 22,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств клиентов на указанную дату составил 17,7 млрд рублей, с начала года данный показатель вырос на 31%.

С 1 января по 1 декабря 2017 года объем вкладов населения Новосибирской области вырос на 66% и достиг 7,5 млрд рублей. В сегменте МСБ также отмечен значительный рост – за указанный период сумма привлеченных средств таких клиентов выросла на 33% и составила 4,8 млрд рублей.

Банк сохранил лидерство в финансировании агропромышленного комплекса региона – в текущем году выдано более 13,5 млрд рублей, из них 3,3 млрд – в рамках льготного механизма кредитования АПК. Доля филиала на рынке кредитования сезонных работ в Новосибирской области по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 96,3%

«Рост по ключевым направлениям бизнеса для Новосибирского филиала Россельхозбанка – это показатель доверия клиентов и укрепления положительной репутации Банка. В ближайших планах – дальнейший рост по всем сегментам, расширение филиальной сети банка в Новосибирской области, а также реализация крупных инвестиционных проектов в сфере АПК», — отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

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