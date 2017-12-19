Александр Усс объяснил кадровые перестановки в правительстве Красноярского края

Во вторник, 19 декабря в Красноярске состоялась сессия регионального законодательного собрания, во время которой врио губернатора Александр Усс прокомментировал последние кадровые изменения.

Перед началом сессии заксобрания Красноярского края глава региона Александр Усс вручил почетные грамоты «за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие края» министрам, покинувшим состав регионального правительства.

«Ряд ключевых министров нашего правительства покидают свои посты. Это Николай Сергеевич Глушков, Михаил Геннадьевич Васильев и Владимир Николаевич Векшин. Хочу подчеркнуть, что каждый из них – личность в самом высоком смысле этого слова, все они квалифицированные управленцы, которые за годы своей работы немало сделали для края. И с Николаем Сергеевичем, и с Владимиром Николаевичем, и с Михаилом Геннадьевичем мы провели обстоятельные разговоры относительно их будущего. Я уверен, что они останутся в нашей команде и в ином качестве будут работать во благо Красноярского края», — выступил перед парламентариями Александр Усс.

Объясняя расставание с чиновниками, врио губернатора края сказал, что кадровые перестановки в правительстве нужны для решения стоящих перед регионом задач.

На сессии Усс также представил кандидатуру нового министра экономики Сергея Верещагина, чье назначение ранее одобрили профильные комитеты. Глава региона выразил надежду, что с его приходом в исполнительную власть в деле оживления инвестиционной активности будут заметные изменения.

Как сообщили позже в пресс-службе краевого правительства, депутаты единогласно согласовали кандидатуру Сергея Верещагина на должность заместителя председателя правительства Красноярского края – министра экономического развития и инвестиционной политики региона.

В своем первом выступлении на посту министра экономики Сергей Верещагин назвал приоритеты в работе, среди которых — принятие основных документов в части стратегического планирования, в том числе на муниципальном и краевом уровне. Он также намерен заняться привлечением инвестиций, которое будет базироваться на методиках Агентства стратегических инициатив. О развитии малого и среднего бизнеса министр сказал, что по его мнению, главное — поменять идеологию и воспринимать малые и средние предприятия не только как элемент экономики, но и как главную движущую силу развития и стабильности муниципальных образований.

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