Новосибирск купит у московской компании дорожную технику на 346 млн рублей

Контракт на поставку специализированной техники для уборки улиц и ремонта дорог мэрия Новосибирска заключила с компанией из Москвы – «Меркатор Холдинг», сообщили во вторник в пресс-службе муниципалитета.

На 346,44 млн рублей мэрия Новосибирска заключила контракт с ООО «Меркатор Холдинг». На эту сумму город получит 48 единиц спецмашин для ремонта и уборки дорог.

«Начальная (максимальная) цена контракта составляла 348 180 000 рублей. Победителем открытого аукциона стало ООО «Меркатор Холдинг», предложившее 346 439 100 рублей», — уточнили в пресс-центре городской администрации, дополнив, что первые поставки намечены на январь 2018 года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее рассказывал о данном контракте, говоря, что обновление состава будет осуществляться в кредит.

Компания «Меркатор холдинг» создана в 1998 году, занимается производством и поставкой техники для коммунального хозяйства и дорожного строительства. В рамках компании функционирует производственное предприятие «Меркатор Калуга» и сеть сервисных центров. На сайте предприятия говорится, что за период с 2010 по 2016 год успешно реализованы десятки госконтрактов на поставку спецтехники и оборудования, общим количеством более 5 тыс. единиц техники. По предварительным итогам 2016 года на заводе «Меркатор» было произведено более 600 единиц техники, которая поставлялась в Москву, Московскую Область, Санкт Петербург, Казань, Калининград, Сочи и другие города.

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