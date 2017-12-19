Остановлено строительство Восточного обхода в Новосибирске

Компания «Сибмост» приостановила работы по строительству Восточного обхода Новосибирска. Врио губернатора НСО Андрей Травников 19 декабря на встрече со СМИ прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Андрей Травников подтвердил, что, с реализацией проекта строительства Восточного обхода у подрядчика возникли сложности. На отдельных объектах работы продолжались еще осенью. По словам Андрея Травникова, на сегодня все работы прекращены, однако, варианты продолжения стройки прорабатываются.

«Компания («Сибмост»), вместе с Федеральным управлением автомобильных дорог «Сибирь» пытается найти возможности привлечения субподрядчиков. Сейчас также стоит вопрос о подтверждении банковской гарантии. Если эти вопросы удастся решить, то есть шанс что проект будет реализовываться под руководством этого генподрядчика», – сообщил врио губернатора. Если до конца года эти вопросы не будут решены, то, по словам Андрея Травникова пройдет вынужденная смена генподрядчика и только потом можно будет возобновить работу.

Напомним, Восточный обход Новосибирска должен был соединить Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт». Сдача участка в эксплуатацию была изначально намечена на 2016 год.

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