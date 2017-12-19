Андрей Травников рассказал о ходе подготовки к президентским выборам в 2018 году

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников в рамках пресс-конференции 19 декабря ответил на вопросы о подготовке к президентским выборам в 2018 году, а также подтвердил, что рядом с избирательными участками будут организованы культурно-досуговые мероприятия.

19 декабря, отвечая на вопросы журналистов, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что администрация субъекта федерации будет добиваться отсутствия провокаций и нарушений на избирательных участках. «Не буду скрывать, что также есть установка на поддержание общественного интереса к самому главному политическому событию в стране в 2018 году. Мы хотим создать условия, чтобы каждый гражданин, имеющий избирательное право, мог реализовать это право», – сообщил врио губернатора.

Дополнительные меры безопасности также будут иметь место. Андрей Травников напомнил, что в прошлом году страну захлестнула волна телефонного терроризма. Поэтому на потенциально подверженных атакам объектах будут проведены дополнительные технические мероприятия для обеспечения безопасности. «По опыту этого года мы знаем, что речь идет об объектах массового посещения людей: торговых центрах, вокзалах и, к сожалению школах. Особенно болезненно это для школ, поскольку приходилось выводить детей на улицу, иногда в морозы, что естественно не очень правильно», – пояснил руководитель региона. В связи с этим он сообщил о решении выделить из резервного фонда Новосибирской области дополнительные средства на приобретение более чем 140 рамок металлодетекторов для оборудования всех основных крупных зданий, где будут размещены избирательные участки. «Это поможет нам обеспечить безопасность и возможность оперативно принимать решения о необходимости эвакуации или отсутствии такой необходимости. По завершении избирательной кампании эти устройства останутся в пользовании руководителей данных объектов», – рассказал врио губернатора.

Также была затронута тема организации досуговых мероприятий рядом с избирательными пунктами. Врио губернатора подтвердил появившуюся накануне информацию о намерении провести праздники и ярмарки рядом с избирательными участками. «Жители нашего региона привыкли, что они не только приходят и выполняют свой гражданский долг, а еще и получают возможность посетить точки общественного питания, приобрести какие-то товары или узнать, чем живет школа, где учатся их дети», – заметил Андрей Травников. Поэтому, по его словам было решено стимулировать жителей города посещать избирательные участки.

Помимо этого был задан вопрос о том, насколько высокую явку врио губернатора ожидает на президентских выборах. «Прогнозы у кого-то наверняка есть, но я не предсказатель и прогнозами поделиться не могу», – ответил Андрей Травников.

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