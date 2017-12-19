В Новосибирске задержан директор оборонного предприятия

Директор Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Валерий Петров был задержан по подозрению в мошенничестве. Информацию о задержании передал «Интерфакс».

В отношении генерального директора НЗИВ Валерия Петрова возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении в особо крупном размере, рассказал новосибирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Юрий Кондратьев. Сообщается, что директор оборонного предприятия сейчас находится под домашним арестом.

АО «НЗИВ» расположено в Искитиме. Предприятие в составе Научно-производственного концерна «Техмаш» входит в госкорпорацию «Ростех». Завод выпускает спецпродукцию, промышленные взрывчатые вещества гражданского назначения, а также изделия из пластмассы, мебель, минеральную воду, бытовые приборы. Валерий Петров руководит заводом с 2005 года.

Напомним, на предприятии в 2008 и 2014 годах произошли взрывы, унесшие жизни четырех человек. Виновными были признаны начальник цеха и начальник смены. За совершение преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Искитимский райсуд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, но в связи с постановления Госдумы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» осужденные были освобождены от назначенного наказания.

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