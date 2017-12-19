Спустя много лет после того, как Новосибирск стал городом-побратимом с Саппоро, японцы и русские, наконец, увидели друг в друге возможных деловых партнеров. Как результат – в этом году в Японию приезжала официальная делегация из Новосибирска, в ответ японцы в Сибири были уже два раза. Чем Новосибирск может заинтересовать японский бизнес, почему в Саппоро почти все знают про братский город, и какие товары из страны восходящего солнца можно встретить на наших прилавках – в интервью «КС» с экономическим аналитиком и исследователем Центра международных связей Хоккайдо СИНЖИ ЮСУМУРА.

Юсимура в Новосибирске уже в четвертый раз. В первый раз он побывал в Новосибирске в 2011-м – в качестве путешественника. Профессиональная стезя привела его в сибирский регион в начале года в составе японской делегации, приехавшей на проведение выставки Sibbuild. После был частный визит летом, а на прошлой неделе господин Юсимура посетил Новосибирск. На сей раз вместе с одним из руководителей представительства министерства торговли и промышленности Японии в Хоккайдо, господином Куросава, а также директором по развитию связей с зарубежными рынками ассоциации IT-компаний Хоккайдо Нобосуке Миияма.

– Очень интересный выбор – начать знакомство с Новосибирском с выставки Sibbuild. С чем это связано?

– Эта идея родилась на Сахалине. В Японии есть бизнесмен, который продает перчатки для строителей, работающих в низких температурных условиях. Его партнер на Сахалине предложил поучаствовать в продвижении товара в новосибирском Sibbuild. Предложение заинтересовало еще пару компаний, близких к строительному бизнесу. Параллельно появилось решение на правительственном уровне выстроить более тесное экономическое сотрудничество между странами. В итоге получилась целая делегация, как представителей бизнеса, так и чиновников. Поездка оказалась очень продуктивной, хотя Sibbuild не помог в каких-то конкретных договоренностях. Но мы поняли, что нас может заинтересовать наверняка – близкая нам IT-сфера.

– Вы говорили о том, что после той поездки еще раз приезжали в Новосибирск. Для уточнения каких-то договоренностей?

– Я приезжал к вам летом – встречался с бизнесменами из различных отраслей, например, с Денисом Ивановым (известным новосибирским ресторатором – «КС»). По итогам этих встреч в японских СМИ были опубликованы четыре материала с фотографиями Новосибирска. Мне кажется, японцев может заинтересовать не только IT-отрасль, но и сельское хозяйство, а также биотехнологии с медициной. Но это в перспективе и для специалистов. Для обычных японцев пока только IT-технологии.

– С другими сибирскими регионами японцы уже сотрудничают?

– Только с Сахалином и Владивостоком.

– Но ведь они Сибирью не являются…

– Для японцев эти регионы – Сибирь. А дальше, где живете вы, тайга. Поэтому многие даже не догадываются, что здесь создаются высокотехнологичные разработки, при этом IT-сфера не то, что не уступает общемировым тенденциям, а где-то даже задает тон.

– Новосибирск с Саппоро уже давно являются городами-побратимами. Через эту дружбу информация о нашем регионе как-то поступает в Японию?

– В подземном переходе под центральным железнодорожным вокзалом в Саппоро есть территория, на которой представлены все его города-побратимы, в том числе и Новосибирск. Там есть и фотографии достопримечательностей вашего города, и краткая информация о нем, поэтому большинство жителей Саппоро знают о Новосибирске. Но до этого года общение с вашим городом сводилось к уровню обмена культурными связями, не более.

– Получается, что торгового оборота у Новосибирска с Японией по большому счету пока нет…

– Он минимален. Вы это и сами видите – много ли в новосибирских магазинах японских товаров?

– На мой взгляд, в этом контексте уместнее говорить о японских автомобилях. Новосибирск принято считать городом праворульных машин…

– Владивосток является городом праворульных машин, а не Новосибирск. У вас есть наши машины, но их немного. В этот список можно еще добавить японские подгузники и фототехнику. На этом пока все. Во Владивостоке товаров, произведенных в Японии, продается гораздо больше.

– По какому принципу строился этот визит? Вы составляли список предприятий для посещения?

– Этот визит – очередной в цепочке дальнейших знакомств с новосибирской экономикой. Пока мы только, как вы говорите, присматриваемся к местным компаниям, ищем возможные точки соприкосновения. Я предложил посетить только офис компании 2ГИС, о которой услышал от знакомого нынешним летом, когда приезжал к вам. Организацией всех остальных встреч занималось Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Большая часть компаний, с которыми мы общались, являются резидентами Академпарка. Все встречи были очень интересными, есть даже наметки для сотрудничества с одной из компаний. Но пока я не могу раскрыть детали договоренностей. Для себя я выделил, что новосибирский бизнес очень плохо представляет, что такое Япония, и как нужно продвигать свой товар на нашем рынке.

– Существует мнение, что разработки российских IT-компаний заметно дешевле зарубежных. Вы с этим утверждением согласны?

– Мы встречались с компаниями, которые работают на зарубежные рынки, поэтому предположение о том, что местные IT-разработки дешевле, было. Мои догадки подтвердил Нобосуке Миияма, отлично знающий этот рынок.

– Если знакомство только начинается, то, возможно, уже известно, когда будет следующая поездка в Новосибирск?

– Мы планируем приехать к вам в феврале – вновь в рамках выставки Sibbuild. Параллельно в центре Сибирь-Хоккайдо будет проведено еще одно очень важное мероприятие – бизнес-встреча, в рамках которой новосибирским компаниям можно будет познакомиться с коллегами из Японии. Ее организуют мэрии Саппоро и Новосибирска, а также Агентство инвестиционного развития области, поэтому мероприятие должно быть очень знаковым и интересным. Несколько японских компаний уже заявили о своей готовности участвовать в этом знакомстве, кое-кто хотел бы представить себя на уровне стенда с каталогами. Надеюсь, что с новосибирской стороны тоже будет много желающих поучаствовать в этой встрече. Еще есть идея, которая предложил Ниияма-Сан – летом будущего года собрать ассоциацию IT-директоров Хоккайдо в Новосибирске. Эта перспектива очень интересна, и, я надеюсь, что она осуществится.

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