Для новосибирского мусоросортировочного комплекса найдена новая площадка

Мусоросортировочный комплекс будет построен на другой площадке. О том, что альтернатива найдена, сообщил на встрече с журналистами 19 декабря врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Власти Новосибирской области подготовили вариант для строительства мусоросортировочного комплекса. Глава региона Андрей Травников не уточнил местонахождение выбранной площадки, но сказал, что этот вариант расположен в 15 км от Раздольного, где изначально планировалось разместить полигон.

«Вариант будет обсуждаться на заседании рабочей группы на этой неделе. В случае одобрения площадка будет внесена в территориальную схему размещения отходов»,— уточнил врио губернатора.

Ранее «КС» сообщал о состоявшемся 15 декабря пикете противников «мусорной» концессии. Во время акции к участникам вышел Андрей Травников, заверивший, что в Раздольном мусороперерабатывающего полигона не будет. На прошедшей 19 декабря пресс-конференции он объяснил, почему вышел к противникам размещения комплекса в пойме реки Издревой.

«Меня зацепило то, что я неоднократно публично подтверждал и высказывал свою позицию, что мы не будем реализовывать соглашение по мусорной концессии в том виде, в каком оно есть. Тем не менее люди вышли на пикет. Меня зацепило, что очевидно они не доверяют заявлениям высшего должностного лица региона. Поэтому я вышел с вопросом – это так или не так? И если требуется еще какое-то подтверждение, я готов был его сделать. Что и сделал», — объяснил свой поступок Андрей Травников.

Глава региона дополнил свои слова тем, что готов общаться с участниками акций протеста, однако отметил, что делать из этого массовую практику он не будет.

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