Выступая в Госдуме на заседании Совета законодателей, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в состоянии региональных финансов наблюдается улучшение по сравнению с прошлыми годами, однако есть регионы со значительными проблемами.

В отдельных регионах России нарушено бюджетное законодательство, и финансовое состояние доведено до серьезной проблемы, сказал глава министерства финансов РФ Антон Силуанов. Причиной этого он назвал низкое качество управление государственными финансами.

«Есть ряд регионов с достаточно сложной ситуацией. Назову все-таки два региона: это Мордовия и Хакасия, которым надо серьезно заниматься своими управленческими решениями, с тем чтобы не доводить финансы регионов до ручки», — цитирует ТАСС министра.

По итогам 2016 года долг Хакасии составил 145% собственных доходов, что делает республику одним из самых закредитованных регионов в стране. Напомним, в октябре депутаты вновь просили помощи у федерального центра, заявив о «катастрофической ситуации».

При этом во время заседания Совета законодателей спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев ответил министру финансов, что «виноват центр», а текущая финансово-экономическая ситуация в республике лишь следствие федеральной бюджетной политики. Штыгашев также заявил, что министра Силуанова надо отправить «на курсы ликбеза».

«Я хотел бы Мордовию и другие регионы защитить. После того, что здесь Силуанов говорил, его нужно на курсы ликбеза отправить», — ответил парламентарий.

В свою очередь Антон Силуанов поставил вопрос о доверии к властям Хакасии.

В середине декабря был принят республиканский бюджет на 2018 год, итоговые параметры которого предполагают доходы в размере 26,37 млрд рублей, расходы свыше 27,68 млрд рублей и, соответственно, дефицит в размере 1,31 млрд рублей.

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