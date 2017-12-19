Андрей Травников намерен продолжить работу с «Лидерами России»

Врио губернатора Новосибирской области прокомментировал назначение полуфиналиста конкурса «Лидеры России» Кирилла Лебедева на должность начальника управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики.

На состоявшейся 19 декабря пресс-конференции в правительстве Новосибирской области врио губернатора напомнил, что не комментирует те или иные кадровые перестановки. Тем не менее, работа над кадровым резервом и в частности, повышенное внимание к участникам конкурса «Лидеры России» стоит под высоким приоритетом у нового руководителя департамента организационной деятельности и государственной гражданской службы Валентины Дудниковой.

«Я уже предложил участникам проекта два варианта работы с ними. Первый – когда я и мои коллеги присматриваем потенциальных кандидатов на назначение в органы власти. Второй – когда сами кандидаты могут попросить встречи со мной или собеседования. Работа с кандидатами в кадровый резерв точно будет продолжаться», – пояснил врио губернатора. Андрей Травников также добавил, что при этом кадровый резерв будет формироваться не только из участников «Лидеров России». Это связано это с тем, что спектр участников очень широкий и не все конкурсанты захотят работать в органах власти.

Тем не менее, врио губернатора заметил, что все равно планируется использовать потенциал талантливых управленцев. Он сообщил, что следующим его поручением станет привлечение участников конкурса к формированию нового состава Общественных советов при органах исполнительной власти субъекта. «Я считаю, что для «Лидеров России» это хорошая возможность реализовать свой потенциал при консультировании органов власти. Плюс конечно возможность заявить о себе. Ну и, разумеется, мы будем рекомендовать участников нашим партнерам и подведомственным предприятиям», – подытожил Андрей Травников.

Напомним, что ранее «КС» сообщил, о назначении начальником управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области полуфиналиста «Лидеров России» Кирилла Лебедева.

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