Правительство РФ постановило создать госзаповедник на территории Томской и Новосибирской областей

Сегодня, 19 декабря на сайте правительства РФ было опубликовано постановление о создании государственного заповедника «Васюганский». Природный заповедник расположится на смежных территориях Новосибирской и Томской областей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым было учреждено создание нового природного заповедника «Васюганский» на одном из крупнейших болот мира. Площадь охраняемой территории составит 614,8 тыс. га в пределах двух регионов Сибири: Томской и Новосибирской областей. В частности, статус охраняемых получат земли, находящиеся в Убинском и Северном районах Новосибирской области, и земли Бакчарского района Томской области. Добавим, что изначально создание заповедника планировалось в 2016 году, однако позже его учреждение приурочили к Году экологии, объявленному в России в 2017 году. Штаб-квартира должна будет разместиться в Томске.

В документе подчеркивается, что Большое Васюганское болото, территория которого станет заповедной, включено в предварительный список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«Заповедник образуется для сохранения уникальных природных комплексов этой системы, имеющих большое природоохранное значение», — объяснили в федеральном правительстве цель придания особого статуса территории.

Как следует из приведенной в постановлении информации, Большое Васюганское болото является хранилищем 400 м3 пресной воды, из него берут начало более 20 рек. На территории, на которой создаётся заповедник, отмечено 242 вида растений, обитают 40 видов млекопитающих, 185 видов птиц, 5 видов земноводных и пресмыкающихся, около 340 видов насекомых, в водоёмах отмечены не менее 10 видов рыб. Ряд видов растений и животных находится под особой охраной. В Красную книгу России и Красную книгу Томской области занесены 41 вид животных и восемь видов растений. Территория проектируемого заповедника является местом концентрации перелётных птиц во время сезонных миграций.

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