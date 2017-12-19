Первые шаги Андрея Травникова и Александра Буркова на должности глав Новосибирской и Омской областей нашли положительную оценку у полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло. Свое мнение он высказал на пресс-конференции 18 декабря.

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло положительно оценил работу новых глав Омской и Новосибирской областей. Он подчеркнул, что за короткий срок их работы «очень сложно что-либо сделать», но результаты того, как врио «вникают в регион», достойны хорошей оценки. Вместе с тем Меняйло добавил, что ни Андрей Травников, ни Александр Бурков пока не сделали «ни одного глупого шага». Напротив, Травников сумел снять напряженность в вопросах, которые вызывали большой общественный резонанс.

«Это и концессия по мусору, она не решена пока, но особенных противоречий пока нет, которые вызывают протестные настроения, это и четвертый мост», — сказал Сергей Меняйло (цитируется по «Интерфаксу»).

По словам полпреда, в Омской и Новосибирской областях, в отличие от Красноярского края, была сложная обстановка вхождения в должность для новых глав, поскольку Бурков и Травников ранее не имели никакого отношения к этим регионам, тогда как Александр Усс, будучи председателем заксобрания Красноярского края, стал своего рода «новым старым» главой региона.

Подводя итог, Сергей Меняйло сказал о нацеленности Травникова и Буркова на решение проблем регионов и консолидации общества.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter