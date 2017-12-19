МТС расширила территорию 4G в Алтайском крае

ПАО «МТС» сообщило, что количество населенных пунктов Алтайского края, охваченных 4G, достигло 50. А трафик в сети LTE МТС в уходящем году вырос в 2,7 раза.

МТС только за последние полгода добавила на карту покрытия 4G еще девять населенных пунктов в семи районах Алтайского края: это райцентры Советское и Ключи, села Ая, Усть-Чарышская Пристань, Славгородское, Фирсово, поселки Среднесибирский и им. Мамонтова. Построены дополнительные базовые станции 4G и улучшено покрытие сети в 44 городах и селах региона. Так, дооборудование уже построенной сети «четвертого поколения» позволило расширить покрытие сети и увеличить в 2,5 раза скорости мобильного интернета для жителей райцентров Тальменка, Косиха, Камень-на-Оби, Мамонтово, Кулунда, Усть-Калманка, Троицкое, Поспелиха, Повалиха, Романово, Топчиха, Благовещенка, Советское, Родино, Ключи, Алтайское и др.

Самое большое число новых объектов связи традиционно было возведено в городах региона, где фиксируются рекордные темпы прироста мобильного трафика – Барнаул, Новоалтайск, Рубцовск, Алейск, Славгород. Также было обеспечено покрытие туристических зон – Яровое, Ая, Катунь, расширена зона покрытия 4G в Белокурихе. В результате абоненты оператора в Алтайском крае стали потреблять в 1,6 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее.

«Поскольку мобильный интернет на высоких скоростях весьма востребован жителями края, МТС держит достаточно высокие темпы по развертыванию сетей «четвертого поколения» — сегодня сеть 4G компании доступна уже 60% населения Алтайского края. В будущем году оператор планирует уделить особое внимание городам Белокуриха, Яровое, Заринск, Рубцовск, Камень-на-Оби, Славгород и Новоалтайск, райцентрам Косиха, Красногорский и Тальменка, а также селам и поселкам Немецкого, Поспелихинского, Смоленского и Шипуновского районов. Наибольшая часть нового строительства, как и в этом году, будет отдана под 4G», — отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

С обновленной картой покрытия сети 4G МТС в Алтайском крае можно ознакомиться по ссылке.

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