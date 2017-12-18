Совет по разработке стратегии развития Новосибирской области соберется в первый раз

Как стало известно «КС», на этой неделе врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников проведет первое заседание совета по разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.
В рамках прошедшего 18 декабря заседания правительства Новосибирской области временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области Ольга Молчанова заявила об изменениях в совете по разработке стратегии социально-экономического развития. «Теперь в его состав входит 68 человек: 20 членов правительства области, 4 представителя регионального Заксобрания, 4 человека из органов местного самоуправления, 2 депутата Госдумы, 7 человек от СО РАН, 5 человек от вузов, 1 человек от ФАНО. Кроме того, представители банков, технопарков, общественных организаций, сельского хозяйства, ЗСЖД. Иными словами, представители всех основных сфер деятельности, составляющих экономику Новосибирской области. В рамках Совета будет как и раньше действовать семь рабочих групп», – сообщила Ольга Молчанова.
Напомним, что Андрей Травников в интервью «КС» заявлял о намерении создания стратегического совета. «Безусловно, будет проведено предварительное обсуждение и концепции стратегии, и подходов к ее разработке на базе как минимум регионального совета по стратегическому планированию. Мне хотелось бы создать команду, где бы присутствовали и внешние, и местные эксперты, взять за основу наработки наших ученых, специалистов в области стратегического планирования, экономистов, и при этом привнести внешний формат. Важен профессиональный взгляд со стороны», – сообщал Андрей Травников.
В совет войдет советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский. Это решение совпадает с теми заявлениями, которые Виктор Толоконский делал в своем недавнем интервью «КС»: «Я общаюсь с членами правительства по разным вопросам. Мы договорились с врио губернатора НСО о том, что я включусь в разработку стратегии развития Новосибирской области». Теперь же, Виктор Толоконский подтвердил, что он примет участие в разработке документа, который по его словам позволит более точно и эффективно принимать решения. «Этот документ обновит сознание очень многих управленцев, экспертов и представителей бизнес сообщества»,– пояснил советник мэра Новосибирска.
Виктор Толоконский заявил, что уже принял предложение врио губернатора и даже успел обсудить с Андреем Травниковым структуру документа. Советник мэра поддержал инициативу врио губернатора о формировании курса на стратегическое планирование: «Надо видеть будущее, то, к чему мы стремимся и, исходя из этого, принимать решения на всех уровнях. Рад, что врио губернатора разделяет эти позиции и инициирует эту безусловно полезную работу».
Причины своего приглашения в совет Виктор Толоконский объясняет большим опытом работы в Новосибирской области и нынешней работой в мэрии. «У Новосибирска такой большой удельный вес в развитии области, что безусловно, речь должна идти о совместной работе», – заключил советник мэра.
Совету по развитию…В.А.Мау. «Создавать стратегии это как на коффейной гуще гадать, правда во втором случае иногда совпадает».. Где то 2003 год академия стряпала страшно «стратегическую» программу области ….аж до 25 г. МОЖЕТ ЕЕ ВЗЯТЬ.Я это писал еще Мухе…..и так всем по очереди….А Толоконскому и как губернатору и как полпреду…. Тысячный раз толмачу….ГЛАВНЫМ ГРОБОВЩИКОМ ВСЕХ НАШИХ ХОТЕЛОК, я беру от Брежнева БЫЛА, ЕСТЬ сегодня — это «пресловутая уравниловка в оплате труда чиновничества»… ЕСЛИ в эту новую «стратегию» не будет прописана «СДЕЛЬНАЯ» оплата труда чиновничества можете смело написать на ТИТУЛЬНОМ листе УЖЕ СЕГОДНЯ — ФИЛЬКИНА ГРАМОТА…
Страна управляется порочно-бандитской системой управления, чем страну и загнали в сеть бандитских структур — банковскую, страховую, иппотечную,….пенсионную…ЖКХ….СРО….и ВЕСЬ этот госбардакизм омонолититли не менее бандитскими ЗАКОНАМИ….. А что бы затолкать хоть какую то хотелку в этот госбардакизм НАДО вносить изменения и дополнения ну хотя бы в 20-25 ФЕДЕРАЛЬНЫХ (бандитских) закона…. Следовательно стряпать на этом фоне какие то хотелки….это ИГРА В ЗАРНИЦУ в коррекционной школе……
Если хотите могу предложить ДЕСЯТЬ первых решений рабочей группы ДЛЯ, как говорит наш Президент, «нам надо менять структуру нашей экономики»…»надо расчистить авгиевы конюшни», «отделить мух от котлет»……..без этого строить любые хотелки это как седло на корову ладить… ИЗВИНИТЕ Москвич из Карасука