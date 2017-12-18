Совет по разработке стратегии развития Новосибирской области соберется в первый раз

Как стало известно «КС», на этой неделе врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников проведет первое заседание совета по разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

В рамках прошедшего 18 декабря заседания правительства Новосибирской области временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области Ольга Молчанова заявила об изменениях в совете по разработке стратегии социально-экономического развития. «Теперь в его состав входит 68 человек: 20 членов правительства области, 4 представителя регионального Заксобрания, 4 человека из органов местного самоуправления, 2 депутата Госдумы, 7 человек от СО РАН, 5 человек от вузов, 1 человек от ФАНО. Кроме того, представители банков, технопарков, общественных организаций, сельского хозяйства, ЗСЖД. Иными словами, представители всех основных сфер деятельности, составляющих экономику Новосибирской области. В рамках Совета будет как и раньше действовать семь рабочих групп», – сообщила Ольга Молчанова.

Напомним, что Андрей Травников в интервью «КС» заявлял о намерении создания стратегического совета. «Безусловно, будет проведено предварительное обсуждение и концепции стратегии, и подходов к ее разработке на базе как минимум регионального совета по стратегическому планированию. Мне хотелось бы создать команду, где бы присутствовали и внешние, и местные эксперты, взять за основу наработки наших ученых, специалистов в области стратегического планирования, экономистов, и при этом привнести внешний формат. Важен профессиональный взгляд со стороны», – сообщал Андрей Травников.

В совет войдет советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский. Это решение совпадает с теми заявлениями, которые Виктор Толоконский делал в своем недавнем интервью «КС»: «Я общаюсь с членами правительства по разным вопросам. Мы договорились с врио губернатора НСО о том, что я включусь в разработку стратегии развития Новосибирской области». Теперь же, Виктор Толоконский подтвердил, что он примет участие в разработке документа, который по его словам позволит более точно и эффективно принимать решения. «Этот документ обновит сознание очень многих управленцев, экспертов и представителей бизнес сообщества»,– пояснил советник мэра Новосибирска.

Виктор Толоконский заявил, что уже принял предложение врио губернатора и даже успел обсудить с Андреем Травниковым структуру документа. Советник мэра поддержал инициативу врио губернатора о формировании курса на стратегическое планирование: «Надо видеть будущее, то, к чему мы стремимся и, исходя из этого, принимать решения на всех уровнях. Рад, что врио губернатора разделяет эти позиции и инициирует эту безусловно полезную работу».

Причины своего приглашения в совет Виктор Толоконский объясняет большим опытом работы в Новосибирской области и нынешней работой в мэрии. «У Новосибирска такой большой удельный вес в развитии области, что безусловно, речь должна идти о совместной работе», – заключил советник мэра.

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