15 декабря на круглом столе, инициированном Общественной палатой НСО, Виталий Голубенко представил портал «Открытый бюджет», который был запущен 3 недели назад. Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, присутствовавший на заседании, указал на его недостатки и дал советы по улучшению работы этого портала.

«Во-первых, портал является очень значимым инструментом повышения качества общественного контроля за вопросами, связанными с бюджетной тематикой, — заявил на презентации Голубенко. — Во-вторых, его можно считать хорошим вспомогательным инструментом для повышения финансовой грамотности населения. В-третьих, портал в перспективе рассматривается как единая технологическая площадка для размещения на нём открытых данных о результатах формирования бюджета».

Во время презентации Михаил Абызов зашёл на портал через свой планшет и проверил, как функционирует площадка, после чего дал несколько советов по улучшению работы.

«Хороший раздел — «социальные группы», где по основным девяти группам даны таблицы с возможной поддержкой. Но понимаете, человек может одновременно иметь право и на субсидии с льготами, и на социальную помощь, и при этом иметь множество детей. Сейчас у вас это расположено в разных окнах, а я, как пользователь, хотел бы, чтобы все было организовано иначе: иметь список вопросов, поставить соответствующие галочки, после чего мне бы отрылось меню, и я бы увидел, на каких основаниях, в каком порядке и на что я имею право, а также куда мне обращаться по каждому из этих вопросов. Чтобы за десять кликов я получил этот сервис, не выискивая необходимые данные, и не получая вопросы. Это моё первое пожелание. Калькулятор прав для человека», – предложил министр.

Также министром было предложено изменить раздел, содержащий аналитику бюджета, и добавить туда больше наглядности. «Надо наверное на одном слайде иметь презентацию того, что мы построим столько-то детских садов, отремонтируем столько-то школ, построим перинатальный центр, отремонтируем больницы. Причём это надо реализовать с возможностью привязаться к геокарте, чтобы нажать и получил соответствующую информацию».

При этом министр выразил мнение, что база портала хорошая, и аналитическая информация тоже должна присутствовать, но основной пользователь этого портала всё же обычный горожанин, которому надо предоставлять полезную информацию в доступной и понятной форме.

«Иначе это просто прибамбас, который никому не нужен», – подчеркнул Михаил Абызов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter