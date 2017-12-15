На организованном общественной палатой НСО круглом столе министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов ответил на вопрос о том, почему в Новосибирске не проводился референдум по четвертому мосту, ледовой арене и другим знаковым строительным проектам.

Напомним, что Михаил Абызов, прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой, в рамках которой он провёл две рабочие встречи. На одной из них прошло обсуждение результатов правоприменительной практики территориальных федеральных органов исполнительной власти. Другую «О ходе формирования системы открытости деятельности органов власти на территории Новосибирской области на современном этапе» инициировала общественная палата.

Также в рамках своего визита в Новосибирск Михаил Абызов посетил городскую поликлинику №34. В рамках этой встречи главный врач поликлиники Владимир Яронхо задал Михаилу Абызову вопрос о том, почему общественное мнение по важным социальным вопросам горожан часто спрашивают в последний момент.

«Нельзя ли сегодня принять некую норму для муниципальных образований разных уровней, чтобы они не могли тратить финансовые средства без проведения референдума на местах. Мы сейчас строим этот самый ледовый дворец, а вот может нам сначала госпитали построить? – задался вопросом главный врач. — Как сделать так, чтобы горожан спрашивали на самых ранних этапах, а не тогда, когда проходят регулярные общественные слушания проходят по бюджету?»

Министр по вопросам открытого правительства ответил на такой вопрос довольно жёстко. «Я считаю, что народным голосованием мы не примем ни один бюджет. Все будут одинаково довольны или одинаково недовольны. Это политическая ответственность депутатов и исполнительной власти принимать эти решения и нести за них результативную ответственность, отвечать за них, – заявил Михаил Абызов. – Вы можете и должны сказать: «Послушайте: вы маетесь ерундой. Вы тратите деньги на неприоритетные направления, и с вашим решением мы не согласны, а депутатов в следующий разы выбирать не будем!». Но в дополнение к этому я считаю, что надо развивать два элемента — это инициативный бюджет, и партисипаторный бюджет. Это тот вид государственного частного бюджетирования, когда определённый лимит бюджета выделяется под общественные инициативы, те проекты, которые поддерживаются софинансированием граждан. У нас есть закон о самообложении, который можно применять на уровне поселений и муниципалитетов. И эти бюджеты дают возможность в том числе реализовать проекты, которые граждане считают первостепенными», – подчеркнул федеральный министр.

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