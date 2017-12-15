Сегодня возле здания правительства Новосибирской области прошел пикет противников «мусорной концессии». Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вышел к участникам акции и заявил, что мусороперерабатывающего полигона в Раздольном не будет.

Пикетчиков беспокоил тот факт, что документов о расторжении «мусорной» концессии нет. Но Андрей Травников заверил участников акции в том, что в районе села Раздольное никаких мусороперерабатывающих полигонов не будет. Кроме того он заявил, что правительство региона намерено расторгнуть заключенное концессионное соглашение, и что с начала ноября 2017 года никаких работ в рамках этого соглашения не ведётся. «Проект остановлен в том состоянии, в котором он находился на начало ноября, идут переговоры о расторжении», – сказал он.

Проработкой дальнейших действий относительно реализации проекта по обработке, обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов занимается объединенная рабочая группа заксобрания и правительства. Андрей Травников пообещал посодействовать включению в ее состав активистки Юлии Колеватовой (координатор программы «Наша река Издревая» общественной организации «Сибирский экологический центр»).

Напомним, о выходе Новосибирской области из концессионного соглашения стало известно в конце октября. Территориальную схему обращения с отходами планируется актуализировать до конца года. А до конца первого квартала 2018 года рабочая группа уже должна сформировать новые условия проекта.

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