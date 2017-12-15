«КС» предлагает проголосовать за лучший банк по итогам года

 
Компания года в банковской сфере

Редакция «КС» предлагаем вам проголосовать за банк, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» в сфере финансов.

С выбором редакции «КС» можно ознакомиться в материале «Финансы: предотвратить неотвратимое».

Кто из банков, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2017»?

Результаты опроса

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