Редакция «КС» предлагаем вам проголосовать за банк, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» в сфере финансов.

С выбором редакции «КС» можно ознакомиться в материале «Финансы: предотвратить неотвратимое».

Кто из банков, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2017»? Абсолютбанк

АК БАРС банк

Альфа-Банк

Банк Авангард

Банк Акцепт

Банк Открытие

БИНБАНК

ВТБ

Газпромбанк

Глобэкс

Левобережный

Промсвязьбанк

Райффайзенбанк

Россельхозбанк

Российский капитал

Сбербанк

Совкомбанк

Уралсиб

Юникредит банк

ЦБ РФ

Другой банк (указать в комментариях) Результаты опроса

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