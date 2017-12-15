Мэром Барабинска стал заместитель предыдущего

На прошедшей 15 декабря сессии совета депутатов Барабинска депутаты избрали нового главу районного центра. Им стал заместитель предыдущего мэра.

Роман Бобров стал мэром Барабинска. Такое решение приняли депутаты горсовета на сессии 15 декабря: за него свои голоса отдали 15 депутатов, а против были восемь. Отметим, что до момента избрания на пост главы Барабинска с 2008 года Бобров работал в должности заместителя главы администрации города Максима Овсянникова, который 9 ноября сложил полномочия и в отношении которого заведено уголовное дело о халатности.

Помимо Боброва на этот пост претендовали еще три кандидата, среди которых заместитель главы Барабинского района Игорь Кутепов, считающийся, наряду с Бобровым, основным лидером предвыборной гонки, представитель организации воинов-пограничников Денис Пересумкин и руководитель МУП «Водоотведение» Александр Савченко.

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