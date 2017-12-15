Уволен полномочный представитель Президента РФ в квалификационной коллегии судей Омской области

Владимир Путин освободил Сергея Лицкевича от обязанностей своего представителя в омской судейской коллегии.

14 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ об увольнении Сергея Лицкевича. По мнению президента России, он не справляется со своими обязанностями.

«Освободить от обязанностей представителя президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Омской области Лицкевича Сергея Николаевича», – говорится в указе.

Сергей Лицкевич с августа 2009 года являлся также главным федеральным инспектором в Омской области. Пост полномочного представителя Президента РФ в квалификационной коллегии судей Омской области Сергей Лицкевич занимал 15 лет. Напомним, также, что Сергей Лицкевич в конце октября был освобожден от должности главного федерального инспектора в Омской области с формулировкой «утрата доверия». Сейчас он оспаривает свое увольнение в суде.

Кроме того, в конце ноября появилась информация о том, что Сергей Лицкевич подал в Центральный районный суд Омска иск против полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

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