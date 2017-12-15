Сергей Меняйло проверил выполнение регионами СФО указов президента

Во время заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 15 декабря обсуждались результаты реализации в 2017 году в субъектах Федерации округа задач, поставленных главой государства.

15 декабря полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном уровне Сергей Меняйло провел заседание с участием высших должностных лиц и руководителей законодательных органов власти субъектов Сибирского Федерации округа.

В первую очередь Сергей Меняйло подтвердил заявление президента России Владимира Путина о том, что майские указы исполняются удовлетворительно. «По майским указам ситуация у нас неплохая. Хотя лично мое предубеждение таково, что все поручения должны быть выполнены».

Полпред также сообщил, что в этом году завершилась программа переселения граждан из аварийного жилья. «Параметры переселения из аварийного жилья выполнены в 9 субъектах из 12. Республике Тыва, Забайкальскому краю и Иркутской области не удалось грамотно построить работу», – сказал Сергей Меняйло.

Кроме того, касаясь майских указов, полпред дал положительную оценку строительству перинатальных центров: «По перинатальным центрам срыв произошел только в Норильске. Была напряженная ситуация в Хакасии, но мы ее решили. Буквально сегодня решится вопрос с перинатальным центров в Улан-Удэ».

Сергей Меняйло напомнил и о ситуации с зерном, с которыми столкнулась Новосибирская область в уходящем году: «Да проблема есть, но мы ее решаем, но не все так просто из-за нашего территориального положения в первую очередь». Также полпред добавил, вместе с тем, промышленное производство выросло на 3% что в два раза выше, чем по всей России.

Была затронута также тема строительной отрасли. В целом, по мнению Сергея Меняйло она возрождается после непростого периода. «Причины проседания этой отрасли в прошлом понятны. Это в первую очередь непростая экономическая ситуация, но сейчас стали доступны ипотечные программы и процент ипотечного кредитования уменьшается. В следующем году ипотека станет более доступной, вырастет спрос на жилье, и строительный рынок будет развиваться», – объяснил полпред. Он добавил, что надеется, что в 2018 году можно будет еще лучше увидеть результаты этого возрождения. «По обманутым дольщикам тоже неплохая картина. По плану должно было быть введено 33 объекта для их расселения. Мы до конца года ждем еще 15 объектов (18 уже). Главное, чтобы количество обманутых дольщиков снижалось», – указал Сергей Меняйло.

Кроме того, по информации полномочного представителя Президента РФ в регионе значительно снизились показатели смертности, что свидетельствует о повышении уровня медицины. Объем невыплаты зарплат также уменьшается. Тем не менее, Сергей Меняйло особенно подчеркнул, что проблема с невыплатами зарплат очень важна и требует скорейшего решения. «Для нас с вами коллеги, позор, что люди, которые работают во власти и бюджетных учреждениях не получают или несвоевременно получают заработную плату. Поэтому этот вопрос у нас на особом контроле до конца года», – сообщил полпред.

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