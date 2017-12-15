Из правительства Новосибирской области ушел врио вице-губернатора Юрий Прощалыкин. Распоряжение было подписано 15 декабря главой региона.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников уволил своего заместителя из команды бывшего губернатора Владимира Городецкого – Юрия Прощалыкина. Как уточнили «КС» в пресс-службе областного правительства, Прощалыкин оставил должность по собственному желанию. В правительстве Новосибирской области он работал с декабря 2014 года после упразднения окружной полиции, где он был руководителем. В правительстве Прощалыкин курировал вопросы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами.

Новый глава региона начал формировать свою команду в новосибирском правительстве с 4 декабря. Первыми, с кем Травников разорвал трудовые отношения, стали вице-губернатор Александр Титков и министр строительства Сергей Боярский.

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