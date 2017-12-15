Крупный красноярский ритейлер отказался от сделки с «Магнитом»

Собственники сети магазинов «Красный Яр» и «Батон» приняли решение не продавать свои активы федеральному ритейлеру «Магнит», сообщила пресс-служба сети.

Под заголовком «Мы продолжаем работу!» 15 декабря пресс-служба красноярской сети продуктовых розничных магазинов «Красный Яр» и «Батон» сообщила об отказе «Магниту» в сделке о слиянии.

«Гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон» продолжат самостоятельное развитие. План на 2018 год открыть не менее 100 магазинов», — сообщил ритейлер, чьи магазины открыты в Красноярске, Абакане, Железногорске, Лесосибирске и Сосновоборске.

Руководство сети не стало комментировать, почему приняло решение отказаться от слияния с федеральной компанией. Напомним, что «Магнит» намеревался стать владельцем 100 % долей в уставном капитале компании «ЕТК», которая является держателем площадей названных магазинов. Ходатайство было подано в ФАС, но служба не успела принять решение, так как недавно антимонопольщики отложили его до 18 января, чтобы «получить дополнительную информацию».

Также напомним, что «Магнит» назывался одним из наиболее вероятных претендентов на покупку новосибирской сети «Холидей», однако и эта сделка в итоге не состоялась.

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