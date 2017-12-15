В пятницу, 15 декабря в Новосибирск с рабочим визитом приехал министр РФ по делам открытого правительства Михаил Абызов. Как передает «Интерфакс», он предложил Роспотребнадзору пересмотреть запрет курения.

На публичном обсуждении правоприменительной практики территориальных надзорных органов Новосибирской области 15 декабря министр открытого правительства РФ Михаил Абызов рассказал, что утром он заехал в одну из больниц Новосибирска, и затронул проблему с курением. В частности, Роспотребнадзор получил от Абызова сигнал пересмотреть законодательство.

«У нас запрещено курение в учреждениях здравоохранения. Но на улице -20, а курить там запрещено. Что делать в такой ситуации больным? В халатах в -20 выходить? Для людей это двойное наказание. Органы, которые контролируют это — может быть, нам правило это пересмотреть?», — цитирует Михаила Абызова агентство «Интерфакс».

В качестве примера министр привел наличие мест курения в поездах дальнего следования, подчеркнув, что он сам хотя и выступает за здоровый образ жизни, но вместе с тем считает, что «нужно быть реалистами и не издеваться над людьми». Роспотребнадзору он посоветовал «услышать людей» и проработать вопрос по оснащению медучреждений местами для курения.

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