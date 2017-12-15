Эксперты ВТБ прокомментировали предстоящие изменения в валютном законодательстве РФ

Банк ВТБ провел семинар для клиентов на тему «Изменения в валютном законодательстве» в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие эксперты управления валютного контроля и банковского сопровождения головной организации банка, а также представители ведущих региональных предприятий и компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Комментируя инструкцию Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и операции при осуществлении валютных операций» представители ВТБ рассказали клиентам о предстоящих изменениях в валютном законодательстве, которые вступят в силу в 2018 году. В ходе семинара клиенты банка узнали о новых условиях осуществления валютных операций, системе учета контрактов и кредитных договоров, особенностях операций по списанию средств в валюте и рублях, а также о требованиях банковского контроля по контрактам.

Банк ВТБ в Новосибирске осуществляет поддержку предприятий и компаний экспортной-импортной направленности. Объем платежей по внешнеэкономическим контрактам за 11 месяцев 2017 года составил 7,1 млрд рублей, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 40%.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты владели самой актуальной информацией, в том числе по направлению внешнеэкономической деятельности и проводим подобные семинары на постоянной основе. Для успешного ведения бизнеса нужно уметь ориентироваться в изменяющейся законодательной базе. Партнеры банка это понимают и охотно принимают участие в таких мероприятиях», — сказал руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области Вячеслав Брюханов.

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