В пятницу, 15 декабря «Сибирская энергетическая компания» наградила победителей акции «Надёжный партнёр», которая проводится второй год подряд среди абонентов – юрлиц. В список благонадёжных потребителей вошли 19 предприятий Новосибирской области, работающих в различных отраслях экономики.

Конкурс «Надежный партнер» направлен на поощрение самых ответственных и дисциплинированных потребителей тепловой энергии Новосибирска среди юридических лиц. Основными критериями оценки при выборе победителей стали: соблюдение платежной дисциплины на высоком уровне, отсутствие задолженности на 1 декабря 2017 года и использование потребителем сервисов дистанционного обслуживания. В ходе торжественного мероприятия всем присутствующим добросовестным потребителям директор филиала «Теплосбыт» Андрей Луцевич вручил поздравительные адреса.

Победители выбирались из различных групп абонентов: промышленные предприятия, бюджетные учреждения, исполнители коммунальных услуг, компании — застройщики, а также предприятия, имеющие различную форму собственности.

Второй год подряд надежными партнерами АО «СИБЭКО» стали ПАО «НЗХК», ФКП «Анозит», ПАО «НМЗ им. Кузьмина», Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», МУП «Новосибирский метрополитен». Надежные партнерские отношения с энергокомпанией подтвердили также: Новосибирский государственный педагогический университет, АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна», ООО «ВЕКА Рус», ООО «Новосибирскрыба», АО Мукомольное «Авангард», ООО «Новомолл», ОАО КФ «НОВОСИБМЕТАЛЛ», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «ДСК КПД-Газстрой» и филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания».

Среди бюджетных учреждений конкурсная комиссия выделила Новосибирский государственный педагогический университет, ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №29» и среднюю общеобразовательную школу № 24. Лучшими в группе исполнителей коммунальных услуг стали ТСЖ «Олимпийский-2» и ТСЖ «Меркурий».

Директор филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО» Андрей Луцевич поблагодарил всех собравшихся за добросовестное отношение к оплате потребленных энергоресурсов, отметив, что соблюдая финансовую дисциплину, компании вносят значительный вклад в поддержание стабильной бесперебойной работы энергосистемы, которая является опорой экономики всего региона.

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