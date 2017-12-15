Редакция «Континента Сибирь» совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области продолжает цикл материалов, задачей которых является анализ инвестиционного потенциала различных районов Новосибирской области (НСО). В каждом из выпусков рубрики мы будем оценивать тот или иной район области, выявляя его сильные и слабые стороны с точки зрения привлечения вложений, формируя таким образом Инвестиционный атлас НСО. В очередном выпуске цикла публикаций мы представляем Чановский район.

Чановский район расположен на западе Новосибирской области и занимает территорию 5,5 тыс. кв. км, в том числе более 60% — сельхоз­угодья. На территории района находится крупнейшее в Западной Сибири озеро Чаны. Граничит с Куйбышевским, Купинским, Барабинским, Чистоозерным, Татарским и Венгеровским районами области. Через территорию района проходит автодорога федерльного значения М-51 «Байкал», также участок Транссибирской железнодорожной магистрали. Протяженность автомобильных дорог — 455 км, из них 440 км с твердым покрытием. Расстояние до областного центра — 483 км. По данным на начало 2017 года в районе проживает 26,5 тыс. человек, около 54% — население трудоспособного возраста.

Знакомство с районом

Чановский район широко известен не только своей уникальной санаторно-курортной зоной близ озера Карачи. Эта территория богата природными ресурсами, в настоящий момент располагает хорошим потенциалом для развития как промышленного производства, так и различных направлений сельскохозяйственной деятельности. Возможности района по размещению на своей территории новых производственных предприятий обусловлены наличием незадействованных промышленных площадок, развитой дорожной сетью с выходами на федеральную автодорогу и Транссиб.

Озерный край

Озеро Чаны — второе по размерам в Сибири после знаменитого Байкала, богато рыбой таких промысловых пород, как судак, окунь, сазан, язь, чебак, карась. Сотни более мелких озер, разбросанных по территории Чановского района, — настоящее царство пернатых и водоплавающих птиц. Излюбленные места для любителей охоты и рыбалки. Всего в районе насчитывается свыше 280 озер, часть из которых — соленые.

Богатое целебными грязями озеро Карачи, вокруг которого в последние годы активно возрождается санаторно-курортный кластер, — одна из туристических жемчужин района. Здравницы на озере Карачи по праву считаются сибирским курортом. Грязь озера Карачи относится к минеральным иловым, сульфидным, сероводородным грязям, богата сульфидами железа, обеспечивающими ее высокие целебные свойства, и находится в одном ряду с грязями отечественных и зарубежных курортов.

И, конечно, настоящей визитной карточкой Чановского района является открытый в 1958 году в курортном районе минеральный источник, вода которого близка по химическому составу к кавказским минеральным водам. Сегодня об этом открытии напоминает построенное в 1961-м году здание питьевой галереи, оно выполнено в стилистике южных здравниц середины двадцатого века.

Промышленный потенциал

Притом, что большую часть территории района занимают сельскохозяйственные угодья, по такому показателю, как объем производства, структура экономики района характеризуется значительным смещением в сторону промышленного производства. По итогам 2016 года объем промышленного производства в районе составил 3,1 млрд рублей, в то время, как вклад сельхозпроизводителей в ВРП едва превысил 750 млн рублей.

Карачинский источник

В Чановском районе расположен один из крупнейших в стране заводов по розливу минеральной воды — «Карачинский источник». На его долю в совокупном объеме производства промышленной продукции приходится почти 70%. Сегодня минеральная вода — флагманский бренд предприятия — по объемам годового потребления почти в 200 млн литров прочно удерживает хорошие позиции на общероссийском рынке.

На сегодня это не единственное предприятие, занимающееся добычей и розливом природной минеральной воды. Обособленное подразделение компании «Чистая вода» в районном поселке Чаны также производит бутилированную воду. В 2016 году предприятие значительно нарастило объемы производства, увеличив выпуск продукции более чем в пять раз.

АО «Маслокомбинат Чановский» — еще одно крупное предприятие района, занимающееся переработкой молока, произведенного местными хозяйствами. В 2016 году выпуск его продукции составил более 700 тонн масла и свыше 1300 тонн сухого обезжиренного молока.

Потребительская кооперация

Потребительский кооператив «Карачинское СельПо» — один из основных поставщиков на местный рынок хлебопекарной продукции. В течение 2016 года предприятием произведено и реализовано около 200 тонн хлеба и более 50 тонн хлебобулочных изделий. Сегодня предприятие активно развивает рыбохозяйственное направление. За 2016 год предприятие вживило 38 тонн рыбопосадочного материала и выпустило в водоемы 4 миллиона личинок пеляди.

Из общего объема инвестиций в основной капитал, по итогам 2016 года, превысившего 1 млрд рублей, более 70% направлено в основной капитал крупных и средних предприятий промышленного сектора.

Аграрный сектор

Сельхозпроизводство — одна из основных отраслей экономики Чановского района. В районе осуществляют свою деятельность 17 аграрных предприятий, 21 крестьянско-фермерское хозяйство. Кроме того, заметное влияние на показатели производства сельхозпродукции оказывает большое количество личных подсобных хозяйств. На сегодня в аграрной отрасли района занято более 3,8 тыс. человек.

Одним из ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли района является ООО «Советская Родина». На долю этого хозяйства приходится 13,7% всего урожая и один из наиболее высоких показателей урожайности зерновых культур — 25,8 центнера с гектара. Высокую урожайность в зерновом производстве удалось достичь КФХ «Прощалыгин А.М.» — 32,6 ц/га. Это фермерское хозяйство использует сегодня передовую технологию и современную сельскохозяйственную технику.

В течение 2016 года хозяйства района удалось стабилизировать и даже немного увеличить численность поголовья крупного рогатого скота — до 18 332 голов. Наиболее значительная часть поголовья (12 312) приходится на долю сельхозпредприятий. Поголовье фуражных коров во всех категориях хозяйств составило (на конец 2016 года) 8316 голов.

Птицеводство

Одно из перспективных направлений аграрного сектора — развитие птицеводства. Тем более что в районе сегодня активно развивается частное производство по инкубации и выращиванию курицы, утки и гуся. Ежегодно здесь закладывается 250 тысяч куриных яиц, по 100 тысяч яиц утки и гуся. Производство работает на покупном инкубационном материале, основная статья реализации — суточный молодняк. Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и в соседних районах, в областном центре и в соседнем Омске. Сегодня уже запланировано расширение производства — строительство двух корпусов-птичников для содержания родительского стада утки и гуся.

Рыбоводство

Рыбоводство — еще одно перспективное направление. На водоемах ведется промышленный лов рыбы. Деятельность по промышленному лову и переработке рыбных ресурсов происходит с 2005 года. С 2008 года предприятие «Карачинское СельПо» начало работы по выращиванию товарной рыбы. С каждым годом увеличивается освоение квот вылова рыбы. Для увеличения объемов зарыбления и вылова товарной рыбы на озере Давыдовско-потайное выполнены мелиоративные работы по углублению водоема с целью благоприятной зимовки молодняка рыбы, запущены 2 млн штук личинок пеляди, 22 тонны мальков карпа, 8 тонн сазана, 7 тонн толстолобика, 250 кг белого амура, закуплены корма. Общий объем инвестиций составил 19,5 млн рублей.

В декабре 2010 года на территории района зарегистрировано новое предприятие — общество с ограниченной ответственностью «Давыдовское». Предприятие является сельскохозяйственным товаропроизводителем. Основной вид деятельности — рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этой области.

Инвестиционные проекты

Сегодня на территории района реализуется целый ряд инвестиционных проектов, многие из которых направлены на модернизацию инфраструктуры и развитие социально-бытовой сферы, в том числе строительство дорог, строительство и реконструкцию школ, дошкольных образовательных учреждений, объектов газификации и теплоэнергетики.

Ярким примером реализации крупного инвестиционного проекта на территории Чановского района является «Озерный кластер — кластер оздоровительного и бальнеологического туризма в Новосибирской области». Его цель — сформировать современный санаторно-курортный комплекс, оснащенный современным медицинским, диагностическим оборудованием, задействовать природные возможности местности.

Реализация проекта рассчитана на 2013–2018 годы. Объем инвестиций — более 2 млрд руб. По итогам реализации проекта планируется создать 335 новых рабочих мест, а сам комплекс сможет принимать до 7 тыс. отдыхающих ежегодно. Запланированное увеличение налогооблагаемой базы — 300%.

Инвестиционные площадки

В настоящий момент администрация района располагает сразу несколькими крупными инвестиционными площадками, от 30 тыс. до 56 тыс. кв. метров, расположенными в непосредственной близости от населенных пунктов, в том числе районного поселка Чаны и федеральной автотрассы. Их предпочтительное направление использования — строительство пищевых производств: предприятий по переработке молока, мяса, хлебопекарни, а также создание производств строительных материалов.

Перспективы промышленного строительства и развития перерабатывающих отраслей производства обусловлены наличием резерва мощностей тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, а также возможностью газификации от проходящего по территории района магистрального газопровода.

Кроме того, доступны для возможных инвесторов неиспользуемые площади на действующих предприятиях района.

Виктор Губер,

глава администрации Чановского района Новосибирской области: — В последние годы Чановский район демонстрирует высокие темпы роста инвестиций в основной капитал, значительное увеличение размера заработной платы, объемов промышленного производства. Преимуществами района являются удобное географическое положение, водные, земельные и трудовые ресурсы, развитая инфраструктура. Чановский район имеет хорошие возможности для развития туризма: на его территории находится реликтовая система озер Карачи, а также самое большое в Новосибирской области озеро Чаны. Интересы инвесторов защищены и гарантированы на правовом уровне. Нормативно-правовые акты предусматривают для держателей инвестиционных проектов различные налоговые льготы, кредиты, субсидии и субвенции, порядок предоставления которых установлен федеральными и областными законами. Администрация Чановского района заинтересована в сотрудничестве с потенциальными инвесторами и готова рассмотреть любые перспективные проекты.

Александр Зырянов,

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области: — Исключительный природно-ресурсный потенциал Чановского района, безусловно, является прекрасной базой для развития на этой территории туристической отрасли, которая станет экономическим флагманом района. В частности, речь идет о развитии таких направлений, как создание придорожных сервисов, досуговых объектов, гостиниц и пунктов общественного питания. Но это не единственное преимущество Чановского района. Проведенный анализ ресурсной базы района, на основе данных, собранных специалистами Агентства инвестиционного развития во время поездки, позволяет говорить о том, что Чановский район обладает всеми необходимыми ресурсами для развития, например, перерабатывающих производств. Речь идет о переработке зерна, молока и мяса. Выгодное географическое положение, развитая инфраструктура и близость к федеральным железнодорожным и автомобильным трассам обеспечивают легкий доступ к сырьевой базе и рынкам сбыта. А наличие свободных трудовых ресурсов позволит обеспечить производство кадрами.

И здесь наша задача — в тесном взаимодействии с руководством района подготовить проработанные инвестиционные предложения, которые смогут раскрыть весь потенциал территории и заинтересуют инвестора.