Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка

В Промсвязьбанке введена временная администрация. ЦБ РФ в пятницу, 15 декабря объявил о его санации.

Для предотвращения банкротства ЦБ РФ принял решение о санации ПАО «Промсвязьбанк» через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На сайте регулятора говорится, что в финансовой организации назначена временная администрация: эти функции достались ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Для повышения финансовой устойчивости Промсвязьбанка регулятор планирует выступить инвестором с использованием денежных средств ФКБС. ЦБ РФ предоставит банку средства на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка», — пишет регулятор на своем сайте.

По величине активов среди российских банков Промсвязьбанк занимает 9 место в стране: его активы на 1 декабря составили 1,3 трлн рублей. Таким образом, банк входит в число системно значимых кредитных организаций. Офисы Промсвязьбанка есть во всех федеральных округах, число клиентов-юрлиц насчитывает 2,73 млн человек, физических лиц – 2,5 млн человек. В Новосибирске на сегодня работает 6 офисов кредитной организации.

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