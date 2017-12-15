Известный режиссер, актер и телеведущий Александр Гордон в конце ноября посетил Новосибирск в рамках нового просветительского проекта «Кино+» в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа». Он выступил с публичной лекцией на тему «Почему кино не искусство. Архаичность кино против вечности театра» и ответил на вопросы зрителей, а также принял участие в закрытой встрече на территории нового ресторанного пространства «Победы».

Открывая своей лекцией новый масштабный просветительский проект кинотеатра «Победа», Александр Гордон выступил с дискуссионной темой, предложив зрителям взглянуть на историю кинематографа с непривычной точки зрения. По его мнению, кино, вобравшее в себя все традиционные виды искусств, по большей части так и осталось аттракционом. Кроме того, по мнению спикера, кино дважды условно по своей природе. Во-первых, мы видим не сам момент актерства, а лишь запись актерской игры, случившейся намного раньше. Во-вторых, монтажные ухищрения еще больше отдаляют изображение от реальности. И, наконец, приверженность к мелодраматическим сюжетам, убивающим энергию чистой трагедии или комедии, делает невозможным зрительский катарсис при просмотре фильмов. Возможность же пересматривать фильмы спустя годы снова и снова довершает картину — не так много фильмов выдерживают испытание временем. «Кинематограф — это молодое вино. Если этот фильм рассчитан на сегодняшнюю аудиторию, если он пафосен для тех, кто смотрит его сегодня, он неизбежно станет прокисшим вином для завтрашней публики», — уверен лектор.

Впрочем, «откатав обязательную программу», Александр Гордон признался в некоторой нарочитой провокационности подачи материала, за которой на деле скрывалась простая истина: он больше любит снимать кино, чем смотреть его. «У меня так устроена голова, что я постоянно нахожусь в состоянии рефлексии. Я все время задаю себе вопросы, на некоторые не могу ответить, и иногда внутренний монолог приводит меня в ярость, не прекращаясь ни на секунду», — рассказал режиссер. Таким образом, работа над фильмами становится для него способом отвечать на жизненные вопросы, на которые иначе ответить невозможно. По мнению Гордона, актом искусства можно считать лишь авторское высказывание. «Мне кажется, что есть всего три вида высказывания: проповедь, исповедь, гимн. Если автор, высказавшись, оставляет вам свободу для интерпретации, то он либо чего-то не договорил, либо вы недобросовестный зритель и чего-то не услышали», — продолжает режиссер. Именно поэтому он отказался от передачи «Закрытый показ», ведь толковать искусство в конечном счете должен лишь зритель без лишних посредников.

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Когда настала пора делиться творческими планами, Гордон анонсировал свой будущий фильм «Дядя Саша», названный по аналогии с чеховской пьесой. Фильм будет в определенном смысле комедией характеров, в которой говорится о том, что если бы люди хоть чуть-чуть друг друга слышали, то жизнь на земле была бы возможна — а так не очень. Сюжет очень простой. Довольно успешный признанный режиссер вместо того, чтобы снимать очередную картину, за которую ему заплатили, вдруг решает, что это его последняя работа, и снимает давно задуманное, то, что волнует на самом деле. Но ни денег, ни возможностей у него нет, и он приглашает знакомых актеров к себе на дачу порепетировать будущий фильм по книге Фолкнера «Писатель у себя дома». В главной роли снимется Сергей Пускепалис.

После продолжительной беседы со зрителями и автограф-сессии Александр Гордон отправился на закрытый ужин, гости которого смогли по достоинству оценить не только удовольствие неформального общения с интеллектуалом и острословом, но и изыски высокой кухни, и интерьер нового ресторанного пространства на третьем этаже новой очереди кинотеатра «Победа».

Следующим гостем просветительского проекта «Кино+» уже 20 декабря станет популярный российский кинокритик, обозреватель «Медузы» и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин с лекцией «Как авторское кино стало массовым». В будущем «Кино+» станет постоянной платформой для увлекательных бесед о вдохновении, идеях, людях, трендах и контекстах, в которых существует кино.

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