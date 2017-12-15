Сеть салонов премиальной оптики «Тамара» завершает год красивой презентацией новых коллекций таких знаковых марок, как Диор (Dior) и Фенди (Fendi), которая прошла 12 декабря в модном доме на улице Державина, 20. На мероприятии посетители смогли не только примерить и приобрести новинки, но и узнать о самых важных тенденциях в мире оптики. Приглашенная для представления коллекции Dior гостья, известная фигуристка Анастасия Гребенкина отметила утонченность и универсальность представленных моделей.

Сеть салонов премиальной оптики «Тамара» всегда привносила в модную жизнь Новосибирска чуть больше утонченности и разнообразия. Уже несколько лет салон получает высшую награду «Золотой лорнет» и поддерживает репутацию новаторов в своем деле.

«Мы три года делаем что-то первыми в России. В 2015 году мы стали лучшим оптическим салоном России и получили «Золотой лорнет». В 2016 году мы снова получили эту награду, но уже за запуск инновационного продукта видеожурнала на сайте. Никто до нас этого не делал, мы снова были первыми и лучшими. Мы расширяем рамки восприятия, показываем, что очки — это не просто средство коррекции зрения, но и мощный аксессуар, который имеет свою историю, музеи и является яркой частью имиджа», — рассказывает директор сети оптических салонов «Тамара» Татьяна Проскурина.

Новые коллекции очков Dior и Fendi в Новосибирске 1 of 17

Именно для этого в 2017 году в обновленный Дом модной оптики «Тамара» на улице Державина привезли коллекцию раритетных очков из музея Гельермо Табакки в Италии. Первая выставка этих очков вне стен музея состоялась именно здесь, в Новосибирске. Люди заинтересовались этой выставкой, которую организаторы совместили с интересной лекцией о трендах 2018 года. Они пересекались с моделями из музея, т.е. раритетные очки выступили в роли прототипов для новых коллекций.

Значимым событием для салона в 2017 году стал также приезд самой Каролин Абрам, дизайнера и хозяйки своей собственной марки, которая не только сама презентовала свою коллекцию, но и давала модные советы гостям. И на этой неделе, 12 декабря, салон «Тамара» вновь стал первым, проведя презентацию новых коллекций от мировых брендов Диор и Фенди.

«Очки — это такой же атрибут высокой моды, наравне с обувью, одеждой, сумками и т.д. Нам хотелось это донести до новосибирцев на примере той же выставки раритетных очков. Презентация новых коллекций «Диор» и «Фенди» преследует схожие цели. Наконец-то модные дома обратили внимание на оптику, как на равноценный аксессуар своего бренда», — радуется Татьяна Проскурина.

Новая тема коллекции «Диор» — богемный Париж. Одной из самых ярких моделей коллекции являются очки Dior Stellaire с линзами цвета звездного неба Парижа в легком золотом обрамлении, символизирующем звезды. Также есть еще три модели, которые идентичны архивам 70-х годов, но исполнены в новых материалах. Эти очки прокрашены вручную методом погружения. В салоне «Тамара» из них представлено две: Бьянка и Лия.

«Диор очень элегантен и подходит для любой женщины и для любого возраста. Модели, с одной стороны, классические, но, с другой стороны, игривые за счет оправ и формы. Я в полном восторге, мне подошла буквально каждая модель, а это большая редкость», — делится впечатлениями Анастасия Гребенкина.

Основными трендами в этом году будут оверсайз и форма закругленного квадрата, по-прежнему остается актуальной круглая форма в любом размере. Нельзя обойти вниманием и такой тренд, как спойлеры, т.е. шоры, которые теперь не носят функциональной нагрузки, но остаются декоративным элементом. 90-е годы тоже отражены в коллекциях. Не стоит также бояться ярких моделей, которые будут обращать на себя внимание. Однако те, кто не привык к ультрамодным вариантам, могут остановить свой выбор на новом тренде — оптические минималистичные оправы.

«В следующем году будут очень популярны минимализм и цвет габбана, который встречается в разных марках, а также оверсайз, например, сногсшибательные огромные очки от «Диор» в металлической оправе», — говорит Татьяна Проскурина.

У остромодного бренда «Фенди» модельный ряд не такой обширный, однако, он поражает своим разнообразием форм и цветов. В этом году темой коллекций «Фенди» стала Римская империя. На некоторых линзах солнцезащитных очков можно увидеть напечатанный логотип бренда. Идея напыления встречалась и раньше, но сейчас стала особенно популярна в коллекции «Фенди». В следующем году это дополнение тоже будет актуально. Из популярных цветов для линз можно выделить все пастельные оттенки.

Сегодня очки перешли в категорию бьюти, наравне с тенями. Очки могут заменить мейк-ап, а могут дополнить целый образ. Женщины хотят быть всегда разными, но они не могут каждый день красить волосы, или постоянно экспериментировать в макияже, как девочки-подростки. А очки помогают менять лицо. Конечно, не каждая женщина может позволить себе очки хорошего бренда. Но приобретение таковых может стать общим модным советом для дам с хорошим зрением, не говоря уже о тех, кому очки нужны по медицинским показаниям. Они придают разнообразие образам, что, в свою очередь, очень нравится мужчинам.

«У меня хорошее зрение и очки я ношу для настроения, а иногда меня муж заставляет надеть их потому, что они мне подходят. Мне кажется, стиль и сексуальность близки друг другу. Ведь если образу женщины что-то и нужно придавать, так это сексуальность, и очки в этом могут помочь, стать вишенкой на торте. У меня не так много пар, но я надеюсь сегодня пополнить свою коллекцию. Люди привыкли, что брендовые очки — это солнцезащитные. Но ведь можно иметь очки и с прозрачными линзами в качестве стильного аксессуара. А если людям необходимы очки для улучшения зрения, тем более есть смысл приобрести качественные и красивые, ведь они порой могут придать завершенность образу, как будто так и задумывалось», — поделилась своим опытом известная фигуристка Анастасия Гребенкина.

Салон премиальной оптики «Тамара» не просто поддерживает высокую планку, он задает ее. Клиенты приходят сюда скорректировать зрение и украсить себя. Каждому гостю работники салона оказывают всестороннюю помощь в подборе линз и оправ. Для удобства посетителей в салоне работает профессиональный офтальмолог, который может провести осмотр ежедневно и без очередей.

Особую атмосферу стиля, высокого качества в салоне отмечает и Анастасия Гребенкина: «Я очень рада приглашению и своему приезду в Новосибирск, хотя у меня еще не было возможности осмотреть город. Салон «Тамара» очень достойный и стоит на одном уровне с салонами Москвы, а в чем-то даже превосходит некоторые. Здесь много места, есть отдельные зоны, большой выбор оправ и линз. И самое важное то, что хозяйка салона Татьяна — фанат своего дела. Она прекрасно в нем разбирается. Я, как профессионал, считаю, что человек, который безумно любит свое дело, будет успешен, потому что без этой любви и преданности ничего не получится. И видно, что этот салон пронизан такой любовью и удовольствием от своей работы. Люди отсюда уходят красивыми, обновленными, они наполняются энергетикой этого салона. И это очень правильно!»

В преддверии новогодних праздников сеть салонов премиальной оптики «Тамара» для своих клиентов приготовила подарки и очень выгодные предложения. Уже сейчас в продажу поступают солнцезащитные очки и медицинские оправы 2018 года. А с декабря до конца января салон будет предоставлять скидки на определенные марки очков и линз, дарить подарки клиентам. Все покупатели могут принять участие в беспроигрышной лотерее и получить приз. Это прекрасная возможность сделать достойный подарок родным, близким и даже самим себе.

Новосибирск, Державина, 20, т. (383) 221-95-82,

Кирова, 25, т. (383) 204-59-96,

Морской проспект, 21, т. (383) 333-16-40

Торговый центр, Ильича, 6, т. +7 913 763 13 01

www.salon-tamara.ru

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