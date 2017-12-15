Новые коллекции очков Dior и Fendi в Новосибирске

 
 
Директор сети премиальной оптики «Тамара» Татьяна Проскурина (на фото слева), фигуристка Анастасия Гребенкина

Сеть салонов премиальной оптики «Тамара» завершает год красивой презентацией новых коллекций таких знаковых марок, как Диор (Dior) и Фенди (Fendi), которая прошла 12 декабря в модном доме на улице Державина, 20. На мероприятии посетители смогли не только примерить и приобрести новинки, но и узнать о самых важных тенденциях в мире оптики. Приглашенная для представления коллекции Dior гостья, известная фигуристка Анастасия Гребенкина отметила утонченность и универсальность представленных моделей.

Сеть салонов премиальной оптики «Тамара» всегда привносила в модную жизнь Новосибирска чуть больше утонченности и разнообразия. Уже несколько лет салон получает высшую награду «Золотой лорнет» и поддерживает репутацию новаторов в своем деле.

«Мы три года делаем что-то первыми в России. В 2015 году мы стали лучшим оптическим салоном России и получили «Золотой лорнет». В 2016 году мы снова получили эту награду, но уже за запуск инновационного продукта видеожурнала на сайте. Никто до нас этого не делал, мы снова были первыми и лучшими. Мы расширяем рамки восприятия, показываем, что очки — это не просто средство коррекции зрения, но и мощный аксессуар, который имеет свою историю, музеи и является яркой частью имиджа», — рассказывает директор сети оптических салонов «Тамара» Татьяна Проскурина.

Новые коллекции очков Dior и Fendi в Новосибирске
1 of 17
Директор сети премиальной оптики «Тамара» Татьяна Проскурина (на фото слева), фигуристка Анастасия Гребенкина

Именно для этого в 2017 году в обновленный Дом модной оптики «Тамара» на улице Державина привезли коллекцию раритетных очков из музея Гельермо Табакки в Италии. Первая выставка этих очков вне стен музея состоялась именно здесь, в Новосибирске. Люди заинтересовались этой выставкой, которую организаторы совместили с интересной лекцией о трендах 2018 года. Они пересекались с моделями из музея, т.е. раритетные очки выступили в роли прототипов для новых коллекций.

Значимым событием для салона в 2017 году стал также приезд самой Каролин Абрам, дизайнера и хозяйки своей собственной марки, которая не только сама презентовала свою коллекцию, но и давала модные советы гостям. И на этой неделе, 12 декабря, салон «Тамара» вновь стал первым, проведя презентацию новых коллекций от мировых брендов Диор и Фенди.

«Очки — это такой же атрибут высокой моды, наравне с обувью, одеждой, сумками и т.д. Нам хотелось это донести до новосибирцев на примере той же выставки раритетных очков. Презентация новых коллекций «Диор» и «Фенди» преследует схожие цели. Наконец-то модные дома обратили внимание на оптику, как на равноценный аксессуар своего бренда», — радуется Татьяна Проскурина.

Новая тема коллекции «Диор» — богемный Париж. Одной из самых ярких моделей коллекции являются очки Dior Stellaire с линзами цвета звездного неба Парижа в легком золотом обрамлении, символизирующем звезды. Также есть еще три модели, которые идентичны архивам 70-х годов, но исполнены в новых материалах. Эти очки прокрашены вручную методом погружения. В салоне «Тамара» из них представлено две: Бьянка и Лия.

«Диор очень элегантен и подходит для любой женщины и для любого возраста. Модели, с одной стороны, классические, но, с другой стороны, игривые за счет оправ и формы. Я в полном восторге, мне подошла буквально каждая модель, а это большая редкость», — делится впечатлениями Анастасия Гребенкина.

Основными трендами в этом году будут оверсайз и форма закругленного квадрата, по-прежнему остается актуальной круглая форма в любом размере. Нельзя обойти вниманием и такой тренд, как спойлеры, т.е. шоры, которые теперь не носят функциональной нагрузки, но остаются декоративным элементом. 90-е годы тоже отражены в коллекциях. Не стоит также бояться ярких моделей, которые будут обращать на себя внимание. Однако те, кто не привык к ультрамодным вариантам, могут остановить свой выбор на новом тренде — оптические минималистичные оправы.

«В следующем году будут очень популярны минимализм и цвет габбана, который встречается в разных марках, а также оверсайз, например, сногсшибательные огромные очки от «Диор» в металлической оправе», — говорит Татьяна Проскурина.

У остромодного бренда «Фенди» модельный ряд не такой обширный, однако, он поражает своим разнообразием форм и цветов. В этом году темой коллекций «Фенди» стала Римская империя. На некоторых линзах солнцезащитных очков можно увидеть напечатанный логотип бренда. Идея напыления встречалась и раньше, но сейчас стала особенно популярна в коллекции «Фенди». В следующем году это дополнение тоже будет актуально. Из популярных цветов для линз можно выделить все пастельные оттенки.

Сегодня очки перешли в категорию бьюти, наравне с тенями. Очки могут заменить мейк-ап, а могут дополнить целый образ. Женщины хотят быть всегда разными, но они не могут каждый день красить волосы, или постоянно экспериментировать в макияже, как девочки-подростки. А очки помогают менять лицо. Конечно, не каждая женщина может позволить себе очки хорошего бренда. Но приобретение таковых может стать общим модным советом для дам с хорошим зрением, не говоря уже о тех, кому очки нужны по медицинским показаниям. Они придают разнообразие образам, что, в свою очередь, очень нравится мужчинам.

«У меня хорошее зрение и очки я ношу для настроения, а иногда меня муж заставляет надеть их потому, что они мне подходят. Мне кажется, стиль и сексуальность близки друг другу. Ведь если образу женщины что-то и нужно придавать, так это сексуальность, и очки в этом могут помочь, стать вишенкой на торте. У меня не так много пар, но я надеюсь сегодня пополнить свою коллекцию. Люди привыкли, что брендовые очки — это солнцезащитные. Но ведь можно иметь очки и с прозрачными линзами в качестве стильного аксессуара. А если людям необходимы очки для улучшения зрения, тем более есть смысл приобрести качественные и красивые, ведь они порой могут придать завершенность образу, как будто так и задумывалось», — поделилась своим опытом известная фигуристка Анастасия Гребенкина.

Салон премиальной оптики «Тамара» не просто поддерживает высокую планку, он задает ее. Клиенты приходят сюда скорректировать зрение и украсить себя. Каждому гостю работники салона оказывают всестороннюю помощь в подборе линз и оправ. Для удобства посетителей в салоне работает профессиональный офтальмолог, который может провести осмотр ежедневно и без очередей.

Особую атмосферу стиля, высокого качества в салоне отмечает и Анастасия Гребенкина: «Я очень рада приглашению и своему приезду в Новосибирск, хотя у меня еще не было возможности осмотреть город. Салон «Тамара» очень достойный и стоит на одном уровне с салонами Москвы, а в чем-то даже превосходит некоторые. Здесь много места, есть отдельные зоны, большой выбор оправ и линз. И самое важное то, что хозяйка салона Татьяна — фанат своего дела. Она прекрасно в нем разбирается. Я, как профессионал, считаю, что человек, который безумно любит свое дело, будет успешен, потому что без этой любви и преданности ничего не получится. И видно, что этот салон пронизан такой любовью и удовольствием от своей работы. Люди отсюда уходят красивыми, обновленными, они наполняются энергетикой этого салона. И это очень правильно!»

В преддверии новогодних праздников сеть салонов премиальной оптики «Тамара» для своих клиентов приготовила подарки и очень выгодные предложения. Уже сейчас в продажу поступают солнцезащитные очки и медицинские оправы 2018 года. А с декабря до конца января салон будет предоставлять скидки на определенные марки очков и линз, дарить подарки клиентам. Все покупатели могут принять участие в беспроигрышной лотерее и получить приз. Это прекрасная возможность сделать достойный подарок родным, близким и даже самим себе.

20_tamara_logo

Новосибирск, Державина, 20, т. (383) 221-95-82,
Кирова, 25, т. (383) 204-59-96,
Морской проспект, 21, т. (383) 333-16-40
Торговый центр, Ильича, 6, т. +7 913 763 13 01
www.salon-tamara.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
* Торговая марка.

ИНФОРМАЦИЮ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ САЛОНА

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.
 КОММЕНТИРОВАТЬ
 

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  