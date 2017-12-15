На сайте Арбитражного суда Новосибирской области накануне был зарегистрирован иск от АО «Сибмост» к Территориальному управлению автомобильных дорог региона (ТУАД НСО).

Картотека Арбитражного суда Новосибирской области 14 декабря пополнилась иском, поданным мостостроительной компанией «Сибмост» к ТУАД НСО. Истец требует с управления 72 млн рублей. Дело рассмотрит судья Ольга Суворова, но пока предварительное заседание не назначено. На момент публикации новости больше никаких сведений об иске не было.

Интересно, что на минувшей неделе ТУАД НСО подавало в арбитраж со своей стороны два иска в отношении «Сибмоста» за строительство путепровода в Коченевском районе, но сумма взыскания там фигурировала размером в несколько сотен миллионов рублей. Иск, в котором требуется взыскать 1,74 млн рублей, принят к производству. Предварительное судебное заседание пройдет 30 января 2018 года. Заявление же с требованиями на 838,56 млн рублей оставлено без движения.

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