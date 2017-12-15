Находясь в рабочей поездке в Москве, врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил, что формат Красноярского экономического форума (КЭФ) следовало бы изменить.

На встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в Москве врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил о необходимости корректировки формата КЭФ, который будет проходить в столице края с 12 по 14 апреля 2018 года. По мнению Усса, КЭФ в последнее время по внутреннему содержанию стал Московским экономическим форумом в Красноярске с вопросами, которые не имеют конкретного прикладного значения применительно к Красноярскому краю и в целом Сибири.

«КЭФ должен стать по-настоящему Сибирским экономическим форумом, а темы, которые там будут обсуждаться, должны иметь не локальное значение, а должны приобрести федеральный фокус и федеральное звучание. Я уверен, что масштаб Сибири и масштаб задач, которые могут быть здесь реализованы, имеют важнейшее значение для страны», — сказал на встрече глава Красноярского края.

Александр Усс также предложил ориентировать форум прежде всего на привлечение инвестиций, сделав его «ярмаркой инвестиционных предложений». Напомним, глава региона находится в Москве с 12 декабря – в этот день он и руководители промышленных гигантов подписали меморандум об инвестициях в Красноярский край в размере свыше 580 млрд рублей.

Ключевыми вопросами предстоящего КЭФ определена тема «Россия 2018-2025: Стратегия. Проекты. Люди». Предполагается обсуждение реализации образа будущего страны в следующем политическом цикле, где государственная политика ориентирована на человека через механизмы стратегического планирования и проектного управления. КЭФ 2017-го года собрал около 5 тыс. участников, которые представляли 20 государств мира и 50 регионов России. Участники отметили полезность состоявшихся дискуссий, однако признали, что статус мероприятия уступает аналогичным площадкам в Сочи и Санкт-Петербурге.

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