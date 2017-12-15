Современное развитие сибирских регионов происходит в условиях интенсивной конкуренции за ресурсы, инвестиции и рынки сбыта. При этом нередки ситуации, когда по темпам социально-экономического роста область опережает своих соседей, а высокий износ коммунальной и энергетической инфраструктуры играет сдерживающую роль в ее развитии. И здесь важны согласованные действия власти, электросетевых компаний и крупных инвесторов. В Омской области, например, на совершенствование системы электроснабжения в ближайшие годы будет направлено более 5 млрд рублей. Реализация масштабной инвестпрограммы началась уже в уходящем году. Подробности — в материале «КС».

Уходящий год стал знаковым для энергетики сибирских регионов. В Омской области, где определяющим фактором роста экономики являются высокие темпы развития промышленного производства, потребительской и инвестиционной активности, ПАО «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний «Россети») приступило к масштабной модернизации объектов электросетевого комплекса.

Всего в планах компании — инвестировать в развитие омской энергетики более 5 млрд рублей до 2021 года. Эта цифра была закреплена в соглашении о сотрудничестве, которое «МРСК Сибири» подписало с руководством Омской области еще в январе уходящего года. Стороны согласовали перечень энергообъектов, в строительство и реконструкцию которых будут вкладываться средства инвестиционной программы.

«Развитие энергетического комплекса региона — это стратегическая задача. Необходимо сделать так, чтобы все жители и предприятия Омской области были надежно обеспечены электроэнергией. Ну и, конечно, реализовать целый комплекс мер, чтобы не допустить ситуаций, которые могут привести к нарушению работы систем жизнеобеспечения омичей», — подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов.

Порядка 1 млрд рублей составил объем инвестпрограммы в 2017 году. В числе ключевых проектов — модернизация подстанций «Сургутская», «Северо-Западная», «Центральная», «Октябрьская», выполнение первой части работ по возведению энергетической инфраструктуры для строящейся хоккейной академии «Авангард», а также строительство электросетей и трансформаторных подстанций для электроснабжения микрорайонов «Прибрежный» (это 270 тыс. кв. метров жилья) и «Серебряный берег» (162 тыс. кв. метров жилья).

Подстанция «Сургутская» находится в Дружино и обеспечивает энергией крупные промышленные объекты региона. Например, Красногорский водоподъемный гидроузел, Иртышскую ремонтно-эксплуатационную базу флота, асфальтобетонный завод, насосные и очистные сооружения. Кроме того, отсюда поступает электроэнергия для жителей пригородных поселков Дружино, Красная горка, Горячий ключ. Подстанция была построена еще в 1970-х годах, и с началом активной застройки пригородов Омска ее мощности стало не хватать. Поэтому в 2017 году прошла первая стадия реконструкции: смонтирован новый силовой трансформатор, электрогазовый выключатель, установлено цифровое и микропроцессорное оборудование, предназначенное для координации работы энергообъекта с общеподстанционного пункта управления. Работы проводились без отключения жителей от электричества.

Итогом стало увеличение мощности на треть. В 2018 году модернизация объекта будет завершена, и тогда его мощность возрастет почти вдвое от первоначальной. На «Сургутской» будет смонтирована волоконно-оптическая линия связи, которая позволит дистанционно управлять коммутационными аппаратами подстанции из центрального диспетчерского пункта «Омскэнерго», удаленно снимать показания приборов учета электроэнергии и контролировать территорию.

Модернизация прошла и на «Октябрьской» — крупной подстанции Омска. Она обеспечивает электроэнергией предприятия: Омское моторостроительное объединение им. Баранова, ПАО «Омскшина», ПО «Полет», а также объекты социальной сферы и десятки тысяч жителей Октябрьского округа. На подстанции «Центральная» в уходящем году установлен новый силовой трансформатор. Новый силовой трансформатор установлен и на подстанции «Центральная», которая снабжает электричеством Центральный округ Омска.

Большой объем работ был связан с проектом хоккейной академии «Авангард» — совместного проекта ГК «Газпром» и ведущего российского ХК «Авангард».

Центральный комплекс академии будет построен в Омске. Энергетики уже начали строительство двух комплектных трансформаторных подстанций, которые будут «запитаны» от подстанции «Сибзавод». Сейчас специалисты прокладывают силовые кабельные линии. В дальнейшем здесь появятся мощные трансформаторы мощностью 2,5 МВА. Для сравнения: на сегодня максимальная мощность действующих в регионе КТП — 1 МВА. Энергетики завершат создание инфраструктуры объекта весной 2018 года, а сама академия будет построена к концу того же года.

«Работать над электроснабжением такого социально-значимого объекта — большая ответственность. И здесь нельзя даже в мыслях допускать возможности технологических сбоев. Поэтому мы сконструировали высокотехнологичный узел передачи электроэнергии: у нас две кабельные линии и две подстанции. В штатном режиме будут работать обе энергоустановки, а в случае технологических нарушений любая из них сможет принять нагрузку на себя и полностью обеспечить электричеством спортивный комплекс», — отметил и.о. директора «Омскэнерго» Андрей Гаврилов.

В 2017 году к электрическим сетям в регионе было подключено почти 4 тыс. частных домов, дачных участков, коттеджей и предприятий малого бизнеса омичей. Кроме того, в этом списке более 80 многоквартирных жилых домов, а также котельные, больницы, школы, детские сады и Дома культуры в различных районах области.

Одна из стратегических задач энергетиков — консолидация бесконтрольных энергообъектов региона. Поэтому ведется системная работа по приобретению трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий, которые принадлежат организациям и омичам, а также принимают в собственность бесконтрольно-функционирующие энергообъекты на территории области. Сегодня они зачастую находятся в аварийном состоянии, что составляет угрозу не только для обеспечения энергией, но и для жизни людей. В 2017 году энергетики взяли «под крыло» 27 комплектных трансформаторных подстанций, более 12 км воздушных линий электропередач, более 5,5 км кабельных линий Тюкалинского, Омского, Тарского, Калачинского, Кормиловского, Любинского районов. Передача этих объектов на баланс «Омскэнерго» позволит предприятию организовать единую систему оперативно-технологического управления.

Особое направление деятельности компании — электроснабжение льготной категории потребителей (многодетные семьи, дети-сироты, участники программы по переселению из аварийного жилья). Эта работа ведется совместно с Министерством строительства и ЖКХ Омской области. В 2017 году омские энергетики построили и ввели в эксплуатацию линии электропередач и трансформаторные подстанции в 15 муниципальных районах области на 24 инвестиционных площадках.

Главная задача ресурсоснабжающей компании — надежное электроснабжение потребителей Омского региона, предупреждение нештатных ситуаций. Именно поэтому повышенное внимание энергетики уделили подготовке к осенне-зимнему сезону.

Более полумиллиарда рублей были направлены в этом году на ремонт воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций, трансформаторов, замену опор линий электропередач во всех районах области.

Автомобили для самых разных видов работ — автокраны, бурильно-крановые машины, самоходные стреловые подъемники, внедорожники, мотобуксировщики — обеспечивают бесперебойную работу предприятия. Особого внимания заслуживают передвижные лаборатории, выполняющие оперативный анализ электрооборудования.

Деятельность «МРСК Сибири» вызвала интерес со стороны региональных властей.

В декабре уходящего года состоялась рабочая встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова и генерального директора «МРСК Сибири» Виталия Иванова, на которой обсуждались перспективы развития энергетического комплекса региона.

Виталий Иванов предложил Правительству Омской области рассмотреть предложение о создании инвестиционных площадок для развития бизнеса и строительства социальной инфраструктуры в тех районах области, где есть свободные электрические мощности, то есть подстанции, которые загружены не в полном объеме. По оценке руководителя «МРСК Сибири», это позволит минимизировать вложения в проекты.

Правительство Омской области заинтересовано в открытости взаимодействия и готово представить ресурсоснабжающей компании карту потенциальных инвестиционных площадок.

«Давайте создадим рабочую группу, в которую войдут представители регионального Правительства, компании и её филиала, РЭК. Вместе рассмотрим вопросы открытости присоединения, сделаем ревизию заявителей, карту потенциальных инвесторов, загрузку по мощностям в районах и городе, чтобы у нас была полная прозрачность картины и схемы присоединения», — поддержал предложение омских энергетиков врио губернатора области Александр Бурков.

Энергетики предложили создать на базе филиала «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» центр по технологическому присоединению. Там будет возможно оперативно организовать подключение к электрическим сетям вне зависимости от того, с какой территориальной сетевой организацией они заключают договор.

В планах «МРСК Сибири» — реализация программы строительства «умных» электрических сетей. Принцип их работы — соединение возможностей информационных технологий с силовой электротехникой. Для этого электрические сети будут оснащены современными средствами диагностики, электронными системами управления, алгоритмами, цифровыми техническими устройствами.

За минувшие годы «МРСК Сибири» уже привлекла в Омскую область более 400 млн внетарифных источников для установки интеллектуальных приборов учета для потребителей города и области.

Виталий Иванов также поделился с главой региона Александром Бурковым опытом взаимодействия с другими регионами Сибирского федерального округа. В Алтайском крае, на Кузбассе, в Бурятии «МРСК Сибири» использует механизм привлечения средств для ускоренного строительства энергообъектов, необходимых в данный момент региону. Топ-менеджер заверил руководство области в готовности реализовывать подобную программу и в Омской области.

Важными проектами в 2018–2021 годах станут проектирование и строительство подстанции «Кристалл» в городке Нефтяников, полная модернизация подстанции «Левобережная», которая обеспечит бесперебойное электроснабжение жителей Кировского округа, реконструирует подстанции «Амурская», «Советская», «Сосновская», «Сургутская». Предусмотрены и работы в сельских районах. Например, в 2019–2020 годах в Большеуковском муниципальном районе будут установлены две дизельные электростанции стоимостью почти 150 млн рублей.

Все это будет способствовать развитию инфраструктуры активно развивающихся районов города и области, а также созданию новых производств.

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