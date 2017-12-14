Застройщики и эксперты строительного рынка Новосибирска 13 декабря обсудили состояние, в котором находится отрасль. Руководители строительных компаний высказали опасение относительно грядущих поправок к ФЗ-214 о долевом строительстве.



Во время пресс-конференции ТАСС 13 декабря директор по управлению проектами и инвестициями в ГК «Елка-Девелопмент» Максим Марков рассказал, что по итогам 11 месяцев 2017 в Новосибирске года введено жилья на 32% меньше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Что же касается среднезвешенной цены за квадратный метр, то после провала в 2016 году стоимость начала стабильно расти, если же рост продолжится, спрогнозировал эксперт, то к концу текущего года цена может достигнуть 56 тыс. за кв.м.

Продажи также растут, сообщил аналитик, ссылаясь на статистику заключения договоров долевого участия (ДДУ). И если на начало 2107 года оставались не распроданными порядка 13 тыс. квартир в сданных дома, то на сегодня «они уже практически ушли с рынка». «На принятие решения о покупке в 2017 году повлияла эластичность ипотечной ставки. Этот рост мы отмечаем с декабря прошлого года», – подтвердил тенденцию директор по продажам компании «Сибакадемстрой» Динар Зарипов.

Из застройщиков Максим Марков поздравил как раз «Сибакадемстрой», который, по его словам, является постоянным лидером по количеству заключенных ДДУ, затем ГК «Стрижи» и компанию «Вира-строй». «Традиционно первая тройка колеблется в районе 18%-20%, то есть эти застройщики собирают порядка 20% рынка. При этом на первую пятерку приходится 30%, на десятку – 40%», — подсчитали в ГК «Елка-Девелопмент».

Также участники пресс-конференции обсудили и такой актуальный вопрос, как грядущие в 2018 году поправки в закон о долевом строительстве. Напомним, что эти изменения вызвали бурное обсуждение среди участников рынка. В результате принятия этих поправок упразднится существующий механизм финансирования строительства и произойдет полный переход на рынок готового жилья. Также согласно изменениям, теперь один застройщик может получать только одно разрешение на строительство. Кроме того, внедрение этих изменений остановит работу по развитию застроенных территорий (РЗТ) и решение проблем обманутых дольщиков.

«К тем изменениям в ФЗ-214, которые были приняты в 2016 году адаптировался и рынок, и власти, – отметил Динар Зарипов. – Относительно будущих поправок пока неизвестно, какие именно вступят в силу».

Тем не менее, по словам директора по продажам компании «Сибакадемстрой», не совсем понятно, что произойдет с отраслью в ближайшие 5 лет. «Но какая-то трансформация так или иначе случится. Что касается нового пакета поправок, то на данный момент нет полномочного банка. Скорее всего это будет происходить на базе АИЖК, который будет выдавать ипотеку, он же буде контролировать застройщиков. Думаю, что в первом квартале мы уже будем понимать, какие банки будут компетентны», – предположил Динар Зарипов.

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