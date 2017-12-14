13 декабря состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска. На ней парламентарии рассмотрели вопросы уборки улиц Новосибирска и формирования бюджета для департаментов, работающих в сфере благоустройства.

Уборка улиц в зимнее время года — вопрос, который волнует большинство горожан, в том числе и представителей бизнеса. Этой зимой Новосибирск ещё не сталкивался с километровыми пробками, но и снега выпало не так много, как в прошлые годы. Поэтому депутаты одним из первых заслушали главу управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрия Сердюка.

«По правде сказать, с наступлением зимы нас пока что природа жалеет. Видимо, кто-то сверху видит нехватку нашего бюджета. Пока справляемся, технику на вывоз снега не привлекаем, используем свои самосвалы. Контракты на использование дополнительной техники заключены, но мы ими, надеюсь, не воспользуемся. Основной сброс снега осуществляется на площадки снегохранения. Снегоплавильные станции мы пока активно не задействуем, вывозим пока только чистый снег. Вы сами видите, что сейчас больше песка, чем снега при транспортировке. Поэтому мы бережем снегоплавильную станцию. Снежные массы располагаем на площадках хранения снега. Всего у нас на сегодня вывезено 182 тысячи кубических метров снега. Это ниже цифр аналогичного периода прошлого года», — пояснил Юрий Сердюк.

По его словам, благоприятная ситуация на дорогах — это следствие небольшого количества осадков. Но дорожные службы также готовы и к увеличению объёмов снега на улице.

Подготовка началась задолго до зимы. Как ранее писал «КС», была заказана снегоплавильная станция на заводе «Труд», которая в настоящий момент работает в тестовом режиме. В ноябре был проведен аукцион на закупку 49 единиц техники, которую мэрия будет получать в течение всей зимы. Дорожники уже в октябре заготовили 82 тонны песочно-соляной смеси и 952 тонны смеси для устранения гололёда при температуре до -28 градусов. При этом и мэр города Анатолий Локоть, и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников констатируют, что дороги убираются хорошо.

Другой важный вопрос — формирование бюджета Новосибирска. Этот процесс находится на заключительном этапе, и профильные комиссии готовят к принятию бюджет во втором чтении. Департаменты, которые задействованы в благоустройстве города, представили проекты своих бюджетов на рассмотрение депутатам.

Так, реализация основных мероприятий 2017 года будет продолжена. В проекте бюджета на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 годы, из средств бюджета города Новосибирска запланированы ассигнования в сумме 3 289 501 000 рублей с учётом межбюджетных трансфертов. «Если смотреть цифры по 2018, 2019, 2020 годам, то это одна и та же сумма, в районе 1 миллиарда 93 миллионов рублей», — заявил заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, председатель комитета по энергетике Дмитрий Перязев. При этом он рассказал об основных направлениях деятельности департамента. «Проект бюджета департамента энергетики и ЖКХ на 2018, 2019, 2020 годы сформирован, исходя из основных задач деятельности департамента. С учётом социальной, экономической ситуации приоритеты деятельности департамента на плановый период остаются без изменений», — пояснил Дмитрий Перязев.

Из доклада ясно, что расходы бюджета департамента сформированы на основе программно-целевого метода. Департаментом реализуются три основные муниципальные программы.

Первая из них — это содержание и повышение энергетической эффективности в Новосибирске до 2020 года. На это направление мэрия города Новосибирска выделила 60 миллионов рублей. Департамент рассчитывает получать по 20 миллионов рублей ежегодно.

Второй блок и основная программа — это ЖКХ города Новосибирска. На это направление у департамента запланировано 2 293 000 000 рублей. Ежегодно в течение трех лет будет расходоваться примерно одна и та же сумма, примерно 760 миллионов рублей. Эти деньги планируется направить на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, на субсидии организациям, осуществляющим газификацию, обеспечение сохранности конструкций и ремонт жилищного фонда в городе Новосибирске, а также на реализацию мероприятий по охране окружающей среды на территории города.

Третья программа — это формирование комфортной городской среды. Общие затраты на нее составят 220 26 000 рублей. В рамках программы формирований комфортной городской среды осуществляются ремонт и благоустройство дворовых территорий.

Также предусмотрен бюджет и на непрограммные мероприятия — 461 миллион рублей. В эту сумму входят выполнение текущих обязательств департамента, расходы на текущее содержание помещений домового фонда и софинансирования мероприятий по ремонту и замене оборудования в рамках региональной программы, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

«Считаем, что задачи, поставленные перед департаментом, в рамках утвержденного бюджета будут исполнены в полном объёме», – подчеркнул Дмитрий Перязев.

В прошлом году департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства было выделено 1 643 478 700 рублей. Но это с учётом дополнительных поступлений в течение всего года.

Бюджет департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска представил его начальник Роман Дронов: «На сегодня выделено из бюджета города Новосибирска 4 миллиарда 130 миллионов рублей. Решение возложенных задач будет производится в рамках двух муниципальных программ».

Ко второму чтению в эту статью расходов добавлены дополнительные 50 миллионов рублей на софинансирование ремонта дорог частного сектора. А также 50 миллионов рублей на ремонт дорог всеми видами ремонта. До этого денег на этот вид деятельности в бюджете на 2018 год запланировано не было.

Увеличилось финансирование программы «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году было выделено 1 миллиард 37 миллионов, в 2018 году — 1 миллиард 46 миллионов. На Новосибирск в программе приходилось 275,4 миллиона рублей.

Также депутаты рассмотрели проекты бюджета департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска и управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Денис Ковалёв заверил комиссию, что в следующем году будет завершена программа по переселению граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

«Вложения по этой программе составят 60 миллионов рублей. На эти средства в будущем году планируется осуществить расселение шести домов и таким образом закончить реализацию этой программы и расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 31 мая 2013 года», — пообещал Ковалёв. Кроме того, по словам докладчика, в следующем году должна завершиться ведомственная целевая программа «Развитие застроенных территорий».

Также был намечен план работы на будущий год. Депутаты договорились рассмотреть вопросы, которые ввиду уважительных причин не были рассмотрены на комиссии, в частности, строительство пешеходных мостов через пойму рек в Новосибирске. Также было предложено разобраться с непрофильной деятельностью МКУ «Горсвет».

«Помимо тех направлений, за которые этот МКУ действительно должен отвечать, он фактически занимается нецелевой деятельностью. Когда мы видим, что за год достаточно серьёзные суммы уходят на разметку автомобильных дорог, установку знаков и прочее, то хорошо, если это осуществляется в дополнение к основной деятельности. Но если это делается в ущерб ей, то ситуация выглядит иначе», — пояснил необходимость вмешательства член комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Иван Конобеев. — У меня предложение рассмотреть, что мы можем сделать для того, чтобы разгрузить предприятие от непрофильной работы».

В целом работа комиссии за год была признана успешной. В конце заседания её председатель Игорь Кудин пожелал коллегам также плодотворно работать и в будущем году.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter