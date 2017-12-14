Президент России пообещал сибирским аграриям субсидировать железнодорожные перевозки

На пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос по поводу поддержки агропромышленного комплекса.

«Сибиряки намолотили рекордный урожай», — рассказала журналистка. По ее словам, вместе с тем аграрии понесли и рекордные убытки. Элеваторы заполнены зерном, а вывозить его из сибирских регионов сложно. В итоге зерно приходится продавать «за пол цены». «Не стоит ли нам вернуться к государственному планированию?» — спросили президента.

Владимир Путин сначала уточнил, что именно подразумеватся под «ценой»? Та ли эта цена, которую хотят получить производители, или это рыночная цена? И если это рыночная цена, то как она формируется?

Затем глава государства отметил, что аграрии, безусловно, нуждаются в поддержке. «Она может быть осуществлена разными способами. В том числе и при помощи государственных закупок. Я не исключаю этот вариант», — сказал Владимир Путин. Он добавил, что в правительстве РФ сейчас этот подход считают нецелесообразным, однако, «надо подумать».

Еще одно направление поддержки, которое обозначил президент — это субсидирование железнодорожных перевозок для производителей зерна. Владимир Путин пообещал, что решение об этом будет принято в ближайшее время. «Это касается и перевозок вообще, и на экспорт в частности», — пояснил он.

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