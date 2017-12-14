Девять новосибирцев получили награды президента РФ

В четверг, 14 декабря врио губернатора Новосибирской области вручил государственные награды жителям региона. Были отмечены заслуги 31 человека.

Жители Новосибирской области получили государственные награды. В частности, девять человек отмечены наградами и поощрениями президента РФ Владимира Путина. Так, за вклад в развитие науки и образования медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила учитель Байкальской средней общеобразовательной школы Болотнинского района Ирина Боровая. В сфере здравоохранения заслуженными работниками стали директор «Регионального центра медицинской профилактики» Марина Фомичева и замначальника ««Новосибирского областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы» Елена Шалдяева. Балетмейстеру убинского районного дома культуры Татьяне Коптяевой за «большой вклад в развитие отечественной культуры» также присвоено звание заслуженного работника. В сельскохозяйственной отрасли отмечен вклад в развитие агропромышленного комплекса Валентины Бегляковой, работающей в ЗАО «Ирмень» дояркой. Указом президента РФ она получила звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ.

Согласно распоряжениям Владимира Путина, благодарности получили водитель АО «Новосибирскавтодор» Александр Аплеухин, машинисты ЗСЖД Александр Леонов, Борис Манаков и составитель поездов на станции Татарская Сергей Шкуратов.

Награды Новосибирской области присуждены главному эксперту управления делами губернатора и регионального правительства Алексею Беспаликову, ветерану труда Вере Васильевой, главному хормейстеру Новосибирского музыкального театра Татьяне Горбенко, председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Мильтюшихинский» Виктору Желаку. Из рук врио губернатора Андрея Травникова за заслуги перед регионом также были награждены первый заммэра Новосибирска Геннадий Захаров, врио директора Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Николай Кашеваров, директор ООО «СибАРГУС» Григорий Макаренко, директор МУП Новосибирска «Горводоканал» Юрий Похил, а также главный врач областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Знаком отличия «Будущее Новосибирской области» Травников за выдающиеся способности и значительные достижения в социально-культурной деятельности отметил библиотекаря областной юношеской библиотеки Василину Владимирцеву, магистранта Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Артема Давтяна, инструктора по плаванию Центра водных видов спорта Екатерину Никонову.

Начальник управления учета и отчетности министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области Ирина Евсейкина была награждена в региональном правительстве почетным знаком «За безупречную службу», а ветеран труда Мария Дадонова и секретарь редакции газеты «Черепановские вести» Василий Лаптий получили звание «Заслуженный работник СМИ НСО».

На церемонии награждения также глава региона отметил успехи сотрудников Новосибирской ГЭС, АО «РЭС», «Новосибирскэнергосбыта», «СИБЭКО», юридической компании «ЛексПроф» и референта в комитете заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

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