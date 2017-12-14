В Кузбассе суд признал банкротом строящуюся шахту «Сибирская»

Кредиторская задолженность «Сибирской» составляет 570 млн руб., из которых 460 млн приходится на требования предприятий УК «Заречная».

На сайте арбитражного суда Кемеровской области 14 декабря появилась информация о признании банкротом предприятия угольной компании «Заречная» — строящуюся шахту «Сибирская». Процедура наблюдения стартовала в феврале 2017 года. На данный момент ведется конкурсное производство. 5 декабря кредиторы приняли решение об обращении в суд с ходатайством о признании Шахты «Сибирская» банкротом и об открытии конкурсного производства.

В прошлом месяце появилась информация о банкротстве Кемеровской угольная компания «Заречная». Банкротами были признаны две ее действующие шахты — «Алексиевская» и «Заречная», которые являются градообразующими предприятиями моногорода Полысаево и на которых работают 4,3 тыс человек. Общая задолженность «Заречной» перед кредиторами составляет 32,9 млрд рублей. Долги «Сибирской» составляют 570 млн рублей, в том числе 460 млн — перед самой группой «Заречная».

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