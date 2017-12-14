Владимир Путин рассказал о том, как планирует решить проблемы давления на бизнес

В рамках традиционной итоговой пресс-конференции, президент России Владимир Путин ответил на вопросы о давлении на бизнес и банковские структуры.

Первый вопрос из блока касался того, что, по словам предпринимателей, если на бизнес «положит глаз» кто-то из правоохранительных органов или силовых структур, решить эту проблему невозможно.

В ответ на это Владимир Путин напомнил, что сейчас количество проверок (а как правило давление на бизнес связано именно с ними) сильно снижено. «Надзорные органы подходят к рискоориентированной работе», — сказал президент и пояснил, что речь идет о контроле над организациями, работа которых непосредственно связана с возможностью угрозы для жизни или здоровья граждан. «Мы сокращаем количество плановых проверок. А внеплановых не должно быть более 30% от плановых», — добавил Владимир Путин и напомнил, что введен реестр проверочных мероприятий, в котором должны быть отражены все проверки и их результаты. «Последовательное внедрение этих принципов существенно должно оздоровить ситуацию, связанную с проверками. В целом ситуация меняется к лучшему», — подытожил глава государства.

Однако в том, что касается правоохранительных органов, президент больших изменений к лучшему пока не видит. «Это связано и с коррупцией на разных уровнях. И просто с низкой организацией этой работы и контроля за этой сферой. Сложный вопрос, не буду скрывать, и не могу сказать, что я удовлетворен тем, как здесь выстроена работа», — сказал президент.

В качестве одного из возможных решений глава государства предложил организацию постоянной ротации в правоохранительной сфере по аналогии с армейской. Однако заметил, что пока страна не готова осуществить это по ряду соображений. «Но эта ротация может быть была бы и востребована и сработала бы эффективно», — добавил он.

К данному вопросу Владимир Путин предложил добавить еще один, который касался контроля за деятельностью Центробанка. «Почему мы не слышим о проверках самого ЦБ? Ведь он наделен исключительными полномочиями», — спросил журналист. «Да, Центробанк, в соответствии с законом и мировой практикой — это независимая структура, которая в своей деятельности не подконтрольна правительству и действует самостоятельно», — ответил президент. Он пояснил, что контроль за соблюдением законов в самом ЦБ осуществляется прокуратурой и другими органами. Глава государства рассказал, что иногда к нему поступают материалы по этой организации, однако, ни один из них подтверждения не получил. «Никаких заметных серьезных правонарушений в работе Центробанка не выявлено», — подытожил Владимир Путин.

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