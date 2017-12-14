Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заявила, что избирком приложит максимум усилий для недопущения использования административного ресурса в ходе выборов 2018 года и будет пресекать любые попытки оказания давления на избирателей.

13 декабря председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заявила, что выборы президента должны пройти в строгом соответствии с законом.

«Органы местного самоуправления оказывают помощь комиссиям строго в рамках своих полномочий. Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить использование административного ресурса, оказания давления на избирателей, искажения их волеизъявления. Будем пресекать любые попытки. Выборы президента должны пройти в строгом соответствии с законодательством, открыто и легитимно», — цитирует Ирину Акимову Интерфакс. Она отметила также, что 11 декабря крайизбирком заключил с многофункциональными центрами соглашение о взаимодействии для обеспечения включения избирателей в списки для голосования по месту нахождения. По словам Ирины Акимовой, каждый будет иметь возможность проголосовать.

Напомним, что раннее появилась информация о том, что зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь провел с местными чиновниками совещание, на котором заявил, что они обязаны обеспечить явку на президентских выборах в 2018 году не менее 70%. После чего стало известно, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовит докладную записку на имя президента РФ Владимира Путина о принуждении чиновников обеспечить высокую явку на президентских выборах 18 марта в Алтайском крае.

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