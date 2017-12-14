Депутаты комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска считают, что программу развития застроенных территорий (РЗТ) необходимо не только продолжать, но и стимулировать муниципалитет участвовать в этом процессе более активно.

В рамках заседания комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска 11 декабря заместитель мэра города Новосибирска — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (ДСиА) Алексей Кондратьев, представляя проект решения «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» во втором чтении, сообщил, что на 2018 год заложены суммы на строительство школ. Так по школе № 155 на Ключ-Камышенском плато и школе № 37 на Владимировском спуске представлены окончательные расчеты. Заложены средства на пристройку к школе на ул. Гоголя, а также на среднеобразовательное учреждение на ул. Титова.

На период с 2019 по 2020 год заложены средства на строительство школ Виктора Шевелева на Южно-Чемском жилмассиве и по ул. Тюленина. Депутат Совета депутатов Вячеслав Илюхин поднял вопрос о финансировании строительства пристройки к школе № 81. Алексей Кондратьев ответил, что по этому объекту у него данных нет, заметив, что даже те школы, строительство которых сейчас стоит в приоритете, полностью не обеспечены всеми необходимыми средствами. Аналогичный вопрос возник и по реконструкции школы № 103 у депутата Глеба Дебова.

«У нас порядка двадцати объектов значится в наказах избирателей, — сообщил начальник ДСиА. — Согласен с тем, что по многим проектам школ необходимо выходить на ранние этапы планирования проектирования, для того, чтобы определиться со стоимостью работ».

Депутат Александр Бурмистров задал вопрос относительно участия муниципалитета в обеспечении инженерной инфраструктуры при строительстве нового ледового комплекса и волейбольного центра. Парламентарий уточнил: планируется ли финансирование со стороны мэрии в том случае, когда уже будет определен участок и инвестор спортивных объектов? Начальник ДСиА рассказал, что сейчас определяется расположение как ледовой арены, так и волейбольного центра и конкретно о чем-либо можно будет говорить только после 25 декабря.

В свою очередь депутат Валерий Науменко поинтересовался, выделены ли средства на снос незаконных построек. Алексей Кондратьев ответил отрицательно, но заверил, что в следующем году такие строчки в бюджете будут точно предусмотрены.

Специальный вопрос о закупке дорожной спецтехники задал Вячеслав Илюхин. По его данным, на закупку техники запланировано 140 млн руб. «Сейчас она идет по субсидиям. Почему?» — спросил депутат. «Все правильно, потому что на данный момент заемщиком у нас выступает МУП «Центр организации дорожного движения», и, по сути, за счет субсидий в течение трехлетнего периода мы будем гасить кредит», — пояснил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков.

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели приложение № 140, касающееся перезонированного в 2014 году участка вблизи ТЦ «Ройял Парк» из зоны ОД (общественно-деловой застройки) в Р-2 (рекреационную зону). «Этот участок находится в частной собственности, и после длительных судебных процедур в 2013 году было принято решение, чтобы сдержать освоение этой земли, «перекрасить» ее в Р-2», — напомнил начальник ДСиА. В результате собственник, которым является предприниматель из Норильска Владимир Смаколин, дошел до Верховного Суда РФ, который поддержал его требования и постановил привести зонирование в соответствие с генеральным планом города, то есть вернуть в зону общественно-деловой застройки. Члены комиссии поддержали это решение.

Еще одним немаловажным вопросом повестки стала законодательная инициатива по проекту закона Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». Как заметил председатель комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Дамаев, этот вопрос уже выносился на рассмотрение при предыдущем губернаторе, но получил отрицательное заключение. «Вопрос касается того, что микрорайон «Стрижи» у нас находится в двух зонах. Проектом закона предполагается присоединить три земельных участка к территории города Новосибирска», — уточнил Дмитрий Дамаев.

Как дополнил Вячеслав Илюхин, на участках, которые относились к Новосибирскому сельскому району было, построено несколько домов. В связи с этим у жителей возникают проблемы с обслуживанием в учреждениях соцкультбыта. Депутаты единогласно проголосовали за законодательную инициативу.

В завершение заседания комиссии по градостроительству депутаты также обсудили вопрос развития застроенных территорий. Как рассказал заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Денис Ковалев, сокращается финансирование мероприятий по сносу объектов на 400 тыс. руб., что объясняется экономией от сноса предшествующих домов. Вторым предложением стало продлить ведомственную целевую программу «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий на 2012–2017 годы» до конца 2018-го. Денис Ковалев пояснил депутатам, что столь небольшой срок продления при колоссальном объеме работ в этой сфере обусловлен тем, что за это время либо подготовится новая целевая программа, либо появится ясность с участием федеральных средств при РЗТ.

«Не один раз я уже поднимал вопрос об участии городского бюджета. Желающих на эти площадки нет. Тем не менее, департамент имущества ставит цену на участие, что само по себе является неким абсурдом. С одной стороны, я понимаю, что если предложить эти участки бесплатно, то набежит некоторое количество мошенников, которые понаберут эту землю, а потом из-под полы начнут ею торговать. Я предлагал оставить эту сумму, но на аналогичную сумму привлечь город», — высказал свое предложение Вячеслав Илюхин. Также он предложил в стоимость земельного участка закладывать рыночную цену квартир, которые предстоит расселить. Замначальника управления по жилищным вопросам мэрии заметил, что эта проблема обсуждалась не раз и рассматриваемое предложение департамент поддерживает: «Для того, чтобы это воплотить, необходимо согласие и со стороны департамента финансов». «Помимо того, чтобы были заложены средства, необходимо произвести также и перераспределение средств на департамент строительства, который с 2018 года будет осуществлять продажу участков под РЗТ», — добавил начальник ДСиА.

«Это очень актуальная для города проблема. В Новосибирске много таких площадок. Тот механизм, который на сегодня существует, не позволяет в полной мере реализовать потенциал, изначально заложенный в программе. У нас есть ряд застройщиков, которые берутся за освоение площадки, но в результате она подвисает. И если разработать правильные механизмы реализации этой программы, то это позволит оперативно решить проблемы с ветхим и аварийным жильем в городе. Для этого она должна быть адаптирована к современным экономическим условиям. На сегодня она достаточно инертна», — резюмировал Дмитрий Дамаев.

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