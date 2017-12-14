В мэрии Новосибирска заключено новое трехстороннее соглашение между Федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским союзом руководителей предприятий и работодателей и мэрией Новосибирска на 2018-2020 годы.

Новосибирская городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений работает с 1995 года. Ее координатор – первый заместитель мэра города Новосибирска Геннадий Захаров. Комиссия состоит из представителей сторон соглашения, всего это 36 человек. Данная комиссия урегулирует социально-трудовые отношения и согласует социально-экономические интересы сторон.

Одной из новых целей, которая поставлена перед комиссией, является повышение инвестиционной привлекательности Новосибирска. Напомним, что одной из задач, которые Андрей Травников поставил перед региональным правительством на 2018 год, является как раз повышение инвестиционной привлекательности региона. Другой важной целью трехсторонней комиссии стало содействие развитию организациям малого и среднего предпринимательства города. Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Максим Останин заверил, что эти цели выполнялись и в 2017 году. В 2018 году, по его словам, прогресс будет еще более заметным. Кроме того, трехсторонняя комиссия обязуется разработать меры по легализации неофициальной заработной платы и снижению неформальной трудовой занятости.

От мэрии Новосибирска соглашение было подписано заместителем мэра Борисом Буреевым, от объединений работодателей председателем Новосибирской общественной организации «Союз руководителей предприятий и работодателей» Михаилом Кузьминым, а от объединения профсоюзов председателем общественной организации «Федерация профсоюзов Новосибирской области» Александром Козловым.

Предыдущее соглашение было рассчитано на 2014-2016 годы с продлением на один год.

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