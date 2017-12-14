Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 12 декабря провёл рабочую встречу с руководителем корпоративного филиала ВТБ в Новосибирской области Вячеславом Брюхановым. Основной темой совещания стали приоритетные направления сотрудничества.

В минувший вторник, 12 декабря в правительстве Новосибирской области прошла встреча главы региона Андрея Травникова с руководителем областного корпоративного филиала ВТБ Вячеславом Брюхановым.

В частности, стороны обсудили инвестиционное и текущее финансирование региональных предприятий, а также участие банка в реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнёрства и дальнейшее финансирование бизнеса региона в рамках программ господдержки корпоративного бизнеса.

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