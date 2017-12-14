Андрей Травников провёл рабочую встречу с руководителем корпоративного филиала ВТБ в Новосибирской области

 
 

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 12 декабря провёл рабочую встречу с руководителем корпоративного филиала ВТБ в Новосибирской области Вячеславом Брюхановым. Основной темой совещания стали приоритетные направления сотрудничества.

В минувший вторник, 12 декабря в правительстве Новосибирской области прошла встреча главы региона Андрея Травникова с руководителем областного корпоративного филиала ВТБ Вячеславом Брюхановым. 

В частности, стороны обсудили инвестиционное и текущее финансирование региональных предприятий, а также участие банка в реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнёрства и дальнейшее финансирование бизнеса региона в рамках программ господдержки корпоративного бизнеса.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.
 КОММЕНТИРОВАТЬ
 

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  