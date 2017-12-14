В Алтайском крае может появиться третья федеральная трасса

Губернатор Алтайского края Александр Карлин предложил федеральному Министерству транспорта рассмотреть вопрос присвоения дороге на Казахстан через Мамонтово федерального статуса.

В ходе осмотра участка реконструированной трассы «Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области» губернатор Алтайского края Александр Карлин рассказал журналистам, что между региональными властями и Минтрансом РФ прорабатывается вопрос создания в регионе еще одной дороги федерального значения. Речь идет о трассе, ведущей в Павлодар (Казахстан) через Ребриху, Мамонтово, Романово.

«Аргументов в пользу реализации этого предложения более чем достаточно. Эта трасса проходит через Павлодар в столицу Республики Казахстан. Векторы наших экономических и политических интересов в последние годы смещены на восток. Такова политика президента России: больше связей со странами Азиатского континента. С учетом этого направления роль Алтайского края как транзитного региона заметно возрастает», — аргументировал идею губернатор Александр Карлин.

По словам главы региона, содержать еще одну федеральную трассу краю «вполне по силам», поскольку содержание и ремонт других автодорог выполняется именно предприятиями Алтайавтодора.

На сегодня федеральными трассами на территории Алтайского края являются Р256 «Чуйский тракт», начинающаяся в Новосибирске и идущая через Барнаул, Бийск до границы с Монголией в Республике Алтай, а также трасса А322 по направлению Барнаул – Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

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