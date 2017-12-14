С 1 июля 2018 года компаниям будет разрешено проводить государственные закупки через Интернет, а с 1 января 2019 года такая процедура будет обязательной. В настоящее время предприниматели и банки уже активно используют этот инструмент, так как в противном случае они рискуют оказаться в аутсайдерах конкурентной гонки. Банк «ГЛОБЭКС» намерен существенно укрепить свои позиции в онлайне, не только догнав, но и опередив в этом сегменте действующих лидеров рынка.

Предвосхищая потребности

Государственные закупки для многих представителей бизнеса являются совершенно неизведанным полем для деятельности, хотя те компании, которые работают на этом направлении, считают его достаточно перспективным с точки зрения развития.

В настоящее время необходимым условием для участия компании в государственных закупках является наличие банковской гарантии. Банк «ГЛОБЭКС» для решения таких ситуаций предлагает клиентам оформление экспресс-гарантии. Эти и другие вопросы обсуждались 7 декабря в мэрии Новосибирска на конференции «Поддержка малого и микробизнеса в сфере государственных закупок». В мероприятии приняли участие руководители государственных структур, организации по поддержке бизнеса и представители малого и среднего бизнеса.

Несмотря на то, что этот продукт нельзя назвать революционным на рынке финансовых услуг, для банка его запуск имеет особое значение. «Это первая ласточка в серии значительных продуктовых изменений, которые происходят в банке», — подчеркнул управляющий филиалом «Новосибирский» банка «ГЛОБЭКС» Константин Макиенко.

Стоит отметить, что банк «ГЛОБЭКС» предоставляет экспресс-гарантии совместно с порталом my-bg.ru, причем весь процесс происходит в режиме онлайн, что является заметным плюсом для бизнеса.

«Для «ГЛОБЭКС» это новая услуга. Мы тщательно проанализировали рынок, просмотрели, как работают конкуренты, какие реальные потребности у клиентов, и поняли, что нам нужно идти в онлайн», — отметил Константин Макиенко.

Удобство и доступность

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо зарегистрироваться на платформе портала My-bg.ru. Сделать это можно как самостоятельно, так и посетив удобное для клиента отделение банка. Профессиональные консультанты банка «ГЛОБЭКС» окажут максимально полную и всестороннюю поддержку в этом процессе и помогут зарегистрировать клиента в системе.

«Весь процесс занимает от 15 до 30 минут, — рассказывает об особенностях регистрации руководитель направления отдела по работе с малым и микробизнесом банка «ГЛОБЭКС» Владимир Шатров. — Для подачи заявки необходимо обратиться к клиентскому менеджеру банка или самостоятельно пройти упрощенную процедуру регистрации, заполнить реквизиты компании, финансовую отчетность и информацию о конкурсе. Далее заявка отправляется на рассмотрение в банк. Самое интересное в том, что заверять эти документы вы можете с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), которая позволяет не приходить в банк и избежать волокиты. То есть той же самой электронно-цифровой подписью, которой вы подтверждаете свое участие на всех площадках, вы можете подписать весь необходимый пакет документов и на портале».

Заместитель начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Юрий Воробьев отметил, что сложности с получением госзаказа входят в список наиболее острых проблем малых предприятий. Для того чтобы помочь компаниям освоить тендерные процедуры, комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска запустил проект «Поставщик 2017 — стань экспертом в сфере закупок».

Так же просто, как сделать покупку в смартфоне

Активное освоение банками интернет-пространства способствовало тому, что они стали намного удобнее для клиентов. Различные сервисы банков упростили жизнь держателям карт. Теперь переводить деньги со счета на счет можно не вставая с дивана, имея под рукой смартфон или ноутбук с выходом в Интернет. Бизнес-клиентам тоже предоставляются удобные интернет-сервисы, которые ускоряют процедуры и экономят драгоценное время предпринимателей.

Участие в торгах тому не исключение. «Достаточно просто набрать номер той процедуры, по которой вы планируете участвовать в тендере или уже в нем выиграли, и программа автоматически соберет необходимые данные со всех площадок. То есть вам не придется вбивать в систему срок гарантии, ее сумму или бенефициаров. Все это автоматически подтягивается из Интернета буквально за три минуты. И ваша заявка готова. Программа автоматически проверяет данные через все доступные источники», — рассказывает технологию использования сервиса Владимир Шатров.

Использование онлайн-сервисов существенно сокращает время на обработку данных и принятие решения. Автоматизированные системы проверок всё делают за человека.

«Теперь у нас интернет-банк, все вопросы безопасности решаются за 5–15 минут. Клиенты проверяются через все открытые источники, и на основании результата выносится решение. Если все данные занесены в систему корректно, то на принятие решения уходит от 15 минут до часа, в зависимости от сложности сделки, ее суммы и структуры, — подчеркивает руководитель направления отдела по работе с малым и микробизнесом, — в течение часа вы получаете ответ».

Если принято положительное решение, то в личный кабинет клиента приходит несколько документов. Это непосредственно договор о предоставлении гарантии и ее текст.

Текст банковской гарантии утверждается с бенефициаром также в режиме онлайн. Сама гарантия распечатывается, сканируется и отправляется в электронном виде. В течение суток с момента ее выпуска происходит публикация. Если бенефициарам требуются оригиналы, их печатают в Москве и отправляют Почтой России.

«Внесение заявки занимает полчаса. С учетом времени, затраченного на принятие решения, согласование текста и гарантии, оплату и выпуск весь процесс занимает один, два дня, — подводит итоги Владимир Шатров. — Всё это происходит в Интернете. Благодаря этому мы можем выпускать банковские гарантии для клиентов, которые находятся вне зоны присутствия банка, например, на Сахалине или Дальнем Востоке».

За первый месяц запуска новой услуги банк «ГЛОБЭКС» предоставил юридическим лицам экспресс-гарантии на сумму более 2 млрд руб. Наиболее востребованными стали гарантии на исполнение контракта в рамках ФЗ-44. При этом банк оказал поддержку более 1 тыс. субъектов малого и микробизнеса. Экспресс-гарантии за один день без залога и поручительства — актуальный продукт на рынке банковских услуг. Максимальный лимит действующих гарантий на одного клиента, которые выдает «ГЛОБЭКС» в экспресс-формате, составляет 60 млн рублей.

Конкуренция как драйвер роста

«Наша сложившаяся практика показала, что рынку это надо и что мы двигаемся в правильном направлении. Рынок государственных контрактов огромен, конкурентен и интересен, — рассказывает Владимир Шатров. — Бывают моменты, когда клиент задумывается о выборе банка-контрагента. Хорошо, что на рынке появились мы. У клиента появился выбор, а конкуренция между банками всегда обеспечивает рост экономики и технологический прорыв. Я уверен: рынок настолько большой, что места на нем хватит всем. Главное — развиваться и не стоять на месте».

АО «Коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

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