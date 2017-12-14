Министр открытого правительства РФ Михаил Абызов приедет в Новосибирскую область

Результаты правоприменительной практики в Новосибирской области обсудят 15 декабря при участии министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова.

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что 15 декабря в Новосибирск с рабочим визитом приедет министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Целью его поездки называется публичное обсуждение результатов правоприменительной практики территориальных федеральных органов исполнительной власти – участников реформы государственного контроля и надзора на территории СФО. Мероприятие пройдет в региональном правительстве. В нем примет участие также врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Участники встречи обсудят результаты правоприменительной практики органов надзорной деятельности регионального управления Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора по Сибирскому федеральному округу за девять месяцев текущего года», — кратко говорится в сообщении пресс-службы.

С участием Абызова и Травникова запланирована, кроме того, работа круглого стола, где участники обсудят процесс формирование системы открытости деятельности органов власти на территории Новосибирской области.

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