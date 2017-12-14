В рамках еженедельной встречи с журналистами 14 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о нынешней ситуации в обсуждении размещения Ледового дворца спорта.

Мэр Новосибирска заверил, что близится время, когда будет принято окончательное решение о площадке, на которой будет располагаться Ледовая арена: «На текущий момент остались несколько моментов, которые нужно обсудить, и некоторые процедуры связанные с законом, которые тоже надо пройти». Градоначальник уверен, что наиболее доступная площадка для размещения ЛДС — это территория аэропорта «Северный». «Красный проспект, самая главная транспортная артерия, выходит прямо на эту площадку. Готово транспортное кольцо, хотя нужно будет провести какие-то работы, что-то расширить, где-то добавить. В общем, решить вопросы дорожной инфраструктуры», – заметил Анатолий Локоть.

Кроме того, преимущества данной площадки над Горской, по мнению главы города, в том, что этот вариант находится на одной площадке, что значительно удешевляет все строительные работы. «Очень важно, что простота и доступность этой площадки положительно скажется и на сроках выполнения строительства. А сроки очень важны, если мы все-таки собираемся выходить на молодежный чемпионат мира в 2023 году», – объяснил мэр.

На текущий момент, по словам Анатолия Локтя, ведется работа над экономической составляющей проекта размещения арены на территории аэропорта «Северный». Обсуждается стоимость проекта, риски, прибыль и сроки окупаемости. По словам главы города, проговаривалось и конкретное место: «Понятно, что пока это все чисто условно, однако, говорилось о том месте, где сейчас находится взлетная полоса, за вертолетной стоянкой». Анатолий Локоть уверен, что перспективы летной площадки у этого участка уже не будет.

Тем не менее, градоначальник заявил, что пока рано говорить о том, что Ледовая арена точно будет располагаться на территории аэропорта. «Окончательное решение еще не принято, до конца года пройдет совещание, на котором будут рассматриваться все варианты. Но я лично считаю вариант с аэропортом «Северный» предпочтительным», – прокомментировал Анатолий Локоть.

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