На заседании комитета по бюджету и экономической политике Красноярского края 14 декабря депутаты регионального парламента одобрили кандидатуру Сергея Верещагина на должность главы министерства экономического развития и инвестиционной политики.

Внесенная на рассмотрение депутатам заксобрания Красноярского края кандидатура Сергея Верещагина на пост заместителя председателя правительства региона – министра экономического развития и инвестиционной политики поддержана депутатами, входящими в комитет по бюджету. Он был также поддержан 13 декабря на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи региона. Теперь окончательное решение по утверждению кандидатуры Верещагина будет принято на сессии заксобрания 19 декабря.

Пока место главы ведомства занято и освободится с 25 декабря, когда нынешний министр Михаил Васильев официально уйдет в отставку. В минувшую пятницу одновременно с информацией об увольнении Васильева стало известно и о назначении Верещагина.

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