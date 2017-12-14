В 2017 году в Красноярском крае построили около миллиона квадратных метров жилья

В минстрое Красноярского края подвели предварительные итоги работы в 2017 году. По данным министерства, в течение 12 месяцев будет введено около миллиона квадратных метров жилья.



Завершилась программа переселения граждан из аварийного жилья. Реализация данной программы началась в 2013 году. Минстрой Красноярского края сообщает, что за это время расселено около 730 аварийных домов общей площадью свыше 230 тыс кв.м, переселено 14,5 тысяч человек.

Кроме того, была успешно реализована приоритетная федеральная программа «Формирование комфортной городской среды»: в 17 городах края благоустроено 562 двора, 19 общественных пространств и 4 парка. Планируется, что в 2018 году в проекте примут участие уже 44 муниципалитета края.

Также в 2017 году были обеспечены жильем более 680 семей, выезжающих из Норильска и Дудинки и 34 семьи из районов Крайнего Севера. Еще 3,4 тыс человек приобрели жилье с помощью ипотеки. Работники бюджетной сферы в свою очередь получили социальные выплаты на сумму более 300 млн руб. за счёт краевого бюджета.

Также в ведомстве сообщают, что была проведена работа по решению проблем обманутых дольщиков: «Создана краевая межведомственная комиссия, рабочие группы в муниципалитетах. Предполагается, что до конца года свои квартиры получат более 200 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков».

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